Videoclips internacionales abren oportunidades turísticas para Vietnam

Vietnam se está convirtiendo gradualmente en una opción para numerosos equipos musicales internacionales, ya que sus paisajes más emblemáticos aparecen cada vez con mayor frecuencia en videoclips, abriendo nuevas oportunidades para promover la imagen del país.

La pagoda Bich Dong, en la provincia de Ninh Binh, es uno de los lugares que aparece en el videoclip de Secret Garden. (Fuente: VNA)

A inicios de 2026, el grupo Secret Garden lanzó el videoclip Song From A Secret Garden - Secret Garden in Vietnam, filmado en Ninh Binh con imágenes del complejo pasajístico Trang An, el bosque Cuc Phuong y la pagoda Bich Dong. La producción forma parte del proyecto Good Morning Vietnam, impulsado por el periódico Nhan Dan e IB Group Vietnam, con el objetivo de promover la cultura, la historia y el turismo vietnamitas.

Recientemente, el grupo surcoreano AKMU también grabó el videoclip Paradise of Rumors en Bau Trang, en la provincia central de Lam Dong, generando gran repercusión en redes sociales gracias a la singularidad del paisaje.

Anteriormente, otros artistas internacionales eligieron Vietnam como escenario, como ONF, que grabó un videoclip en la ciudad central de Hue; Block B, que filmó en Ciudad Ho Chi Minh; y el cantante tailandés Boy Peacemaker, que realizó una producción en el pueblo antiguo de Hoi An. El saxofonista Kenny G y el grupo Bond también participaron en proyectos de promoción turística grabados en Hanoi y la bahía de Ha Long.

Según el máster Tran Xuan Tien, experto en comunicación de la Universidad Van Hien, el atractivo de Vietnam radica en la autenticidad y diversidad de sus paisajes, que abarcan desde playas y bosques hasta patrimonios culturales. A su juicio, Vietnam continúa ofreciendo una sensación de novedad para el público internacional, en un contexto en que muchos destinos del mundo ya han sido explotados en exceso.

Belleza de la bahía de Ha Long. (Fuente: VNA)

Sin embargo, de acuerdo con el máster Pham Ngoc Dung, especialista en turismo de la Universidad de Industria y Comercio de Ciudad Ho Chi Minh, la aparición en videoclips internacionales solo contribuye a aumentar el reconocimiento del destino, pero aún no basta para transformarlo en un flujo real de turistas. Muchos lugares, pese a aparecer en producciones internacionales, todavía no han aprovechado eficazmente ese impacto para desarrollar el turismo.

Otro desafío importante es la capacidad de identificación. Aunque los paisajes vietnamitas aparecen cada vez más en productos internacionales, no siempre el público extranjero reconoce que se trata de Vietnam debido a la falta de elementos visuales distintivos. Según los expertos, el país todavía desempeña principalmente el papel de “escenario” en lugar de participar activamente en la narrativa de las producciones internacionales.

Para aprovechar mejor esta tendencia, los especialistas consideran que Vietnam debe pasar de “prestar escenarios” a “coproducir contenidos”, junto con el desarrollo de una estrategia coordinada entre cultura, turismo y comunicación.

El desarrollo de productos turísticos vinculados a los lugares que aparecen en los videoclips también ayudaría a prolongar el impacto mediático y atraer visitantes.

La presencia de Vietnam en videoclips internacionales no solo tiene valor visual, sino que también representa una oportunidad para fortalecer la identidad nacional y promover el turismo en un contexto de creciente competencia global./.