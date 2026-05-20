Ceremonia de oración por la lluvia del pueblo Ede en Dak Lak

El ritual no solo expresa el deseo de un clima favorable, sino que también fortalece la solidaridad y preserva los valores culturales tradicionales de la comunidad local.

Desde la madrugada, los habitantes de la aldea de Ky se reúnen para preparar la ceremonia. Bajo la sombra de los árboles que rodean la casa comunitaria, resuena el canto de las cigarras que anuncia la llegada del verano. Mientras unos preparan las ofrendas, otros acondicionan el espacio ceremonial o ensayan los ritmos de los gongs y las danzas xoang. Y Zoang H Dok, un aldeano, explicó que días antes los ancianos y los jóvenes ya habían reunido los materiales necesarios, construido una cabaña ritual y elaborado las maquetas utilizadas durante la ceremonia. El hombre dijo: “Todos los habitantes de la aldea participan y colaboran activamente para que la ceremonia pueda celebrarse de la mejor manera posible”.

A la hora señalada, concluyen los preparativos y los aldeanos, vestidos con sus trajes tradicionales, se congregan frente a la casa comunitaria. El sonido de los gongs y los tambores marca el inicio del ritual.

La ceremonia de oración por la lluvia se celebra delante la casa comunal en la aldea de Ky. (Foto: VOV)

La ceremonia consta de dos partes: la oración por la lluvia y el rito de bendición para la salud del patriarca de la aldea. El chamán dirige las ceremonias tradicionales y eleva plegarias a las divinidades para pedir lluvias abundantes y buenas cosechas. El patriarca Y Bang Bya, protagonista del ritual de bendición, explicó que las ceremonias dedicadas a la salud ocupan un lugar esencial en la vida espiritual del pueblo Ede, pues expresan deseos de bienestar, fortuna y paz para toda la comunidad.

El patriarca manifestó: “Hoy celebramos la ceremonia de oración por la lluvia y también el ritual de bendición para la salud del patriarca de la aldea. Para mí constituye un gran honor. Deseo conservar una buena salud para poder seguir preservando y transmitiendo el próximo año las tradiciones culturales de nuestro pueblo al servicio de la comunidad”.

Tras los rituales, se desarrollan actividades que recrean las labores tradicionales, desde el cultivo del arroz hasta la caza. La representación simbólica de la lluvia expresa el deseo de una nueva temporada agrícola con un clima favorable y cosechas abundantes.

La parte festiva continúa con actuaciones artísticas, degustaciones de licor tradicional y una comida comunitaria que refuerza los vínculos entre los habitantes de la aldea.

H Ze Na Bya, residente local, compartió: “Hoy es un día especialmente alegre y significativo. El ambiente de la aldea está lleno de vida, con las danzas tradicionales y el sonido de los gongs resonando por todas partes. En una época marcada por el desarrollo tecnológico y la diversidad de plataformas musicales, preservar las tradiciones culturales del pueblo Ede resulta más necesario que nunca para las futuras generaciones”.

En medio del ambiente festivo, tanto visitantes vietnamitas como extranjeros disfrutan de las danzas xoang, los ritmos de los gongs y el cálido ambiente de la aldea, acompañado por el aroma del licor tradicional. La ceremonia ha dejado de ser únicamente un rito espiritual reservado a los habitantes locales para convertirse en un espacio abierto que permite a residentes y turistas acercarse más profundamente a la vida cultural del pueblo Ede.

Tras los rituales, se recrean actividades agrícolas como arar y sembrar el arroz en las parcelas. Foto: VOV

Antonie, un turista francés que asistió a la ceremonia en la aldea de Ky, afirmó que los sonidos de los gongs, los vivos colores de los trajes tradicionales y el espíritu de unidad comunitaria le brindaron una experiencia inolvidable. El visitante dijo: “Me parece una ceremonia extraordinariamente hermosa. He podido disfrutar de canciones y danzas tradicionales muy especiales, además de admirar los singulares trajes de la comunidad Ede. La hospitalidad y el ambiente cultural de la aldea me han impresionado profundamente. Es una experiencia que realmente aprecio”.

Desde hace casi una década, la ceremonia de oración por la lluvia ha sido recuperada y se celebra anualmente en la aldea de Ky entre finales de marzo y abril. En medio del ritmo de la vida moderna, mantener viva esta tradición requiere el esfuerzo conjunto de la comunidad y de las autoridades locales.

Nguyen Dinh Tam, presidente del Comité Popular de Thanh Nhat, señaló que la circunscripción desarrolla actualmente un plan a largo plazo para preservar las ceremonias tradicionales y vincularlas con actividades culturales y turísticas. Dinh Tam enfatizó: “La circunscripción de Thanh Nhat impulsa una estrategia a largo plazo orientada a vincular de manera sostenible las festividades y los rituales tradicionales. Nuestro propósito es organizar estas actividades de forma periódica para preservar y promover los valores culturales locales, al tiempo que se impulsa el desarrollo del turismo en la zona”.

Entre el resonar de los gongs y el aroma del licor tradicional, concluye la ceremonia de oración por la lluvia en la aldea de Ky. Más allá de pedir lluvias favorables y abundantes cosechas, este ritual mantiene vivas las raíces ancestrales del pueblo Ede. En cada compás ceremonial resuenan no solo las plegarias por una buena temporada agrícola, sino también la memoria y la identidad cultural de toda una comunidad./.