Impresionante procesión del “rey falso” en el festival del templo Sai

Impresionante procesión del “rey falso” en el festival del templo Sai

 

En la comuna de Thu Lam (Hanói), en el animado ambiente de un festival tradicional, el ritual de la procesión del “rey falso” en el templo Sai ofrece una experiencia cultural única. Con solemnes procesiones, trajes coloridos y ceremonias llenas de simbolismo, la festividad no solo recrea recuerdos históricos ligados a la leyenda de la ciudadela de Co Loa, sino que también refleja la vitalidad duradera de la cultura rural vietnamita en la vida contemporánea.

 

El festival del templo Sai, con su ritual del “rey falso”, ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, lo cual contribuye a preservar y difundir los valores tradicionales en la sociedad moderna.

 

Vista aérea de la ceremonia en la aldea de Thu Lam. FOTO: CONG DAT/VNP

Desde temprano, los caminos de la comuna de Thu Lam se llenan del sonido de tambores y gongs, mientras las banderas festivas ondean en el aire. Los pobladores y las comparsas se reúnen en la casa comunal y en el templo para preparar la ceremonia principal.

 

En la comuna de Thu Lam (Hanói), en el animado ambiente de un festival tradicional, el ritual de la procesión del “rey falso” en el templo Sai ofrece una experiencia cultural única. FOTO: CONG DAT/VNP
El punto culminante del festival es la procesión del “rey falso”. FOTO: CONG DAT/VNP

Desde temprano, los caminos de la comuna de Thu Lam se llenan del sonido de tambores y gongs, mientras las banderas festivas ondean en el aire. Los pobladores y las comparsas se reúnen en la casa comunal y en el templo para preparar la ceremonia principal.

 

El desfile transcurre desde la casa comunal Thuy Loi hasta los templos Thuong y Sai. FOTO: CONG DAT/VNP
El grupo de tambores da comienzo a la marcha con un ritmo vibrante. FOTO: CONG DAT/VNP

El punto culminante del festival es la procesión del “rey falso”, para lo cual se elige a ancianos respetados que representarán al monarca, al señor y a los mandarines, vestidos con solemnes atuendos tradicionales. 

 

Momento animado de levantar el palanquín en la procesión del “rey falso”. FOTO: CONG DAT/VNP
El festival del templo Sai, con su ritual del “rey falso”, ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, lo cual contribuye a preservar y difundir los valores tradicionales en la sociedad moderna. FOTO: CONG DAT/VNP

El “rey falso” se sienta en el palanquín bajo un dosel ceremonial, escoltado por músicos, bailarines y funcionarios. La comitiva va por las calles del pueblo con trajes vistosos y música ritual vibrante, atrayendo a numerosos residentes y visitantes. El recorrido se detiene en Dong Chau, donde el monarca desciende y sube al montículo Vong para realizar un ritual de veneración a Duc Huyen Thien Tran Vu en el templo Sai.

 

Se elige a ancianos respetados que representarán al monarca, al señor y a los mandarines, vestidos con solemnes atuendos tradicionales. FOTO: CONG DAT/VNP
Momento animado en la procesión del “rey falso”. FOTO: CONG DAT/VNP

Paralelamente, el palanquín del señor se dirige al templo Thuong para llevar a cabo otros rituales tradicionales, como la prueba de la espada y los tres golpes a una piedra, actos cargados de simbolismo en la creencia popular. Posteriormente, entra al templo para rendir culto a Cao Son Dai Vuong. Tras las ceremonias, el rey regresa a la casa comunal y se sienta en el trono entre los vítores de la gente.

 

El desfile transcurre desde la casa comunal Thuy Loi hasta los templos Thuong y Sai. FOTO: CONG DAT/VNP
El conjunto de música ceremonial acompaña la procesión. FOTO: CONG DAT/VNP  

Más que una simple procesión, el festival es una ocasión para que toda la comunidad tome parte en cada etapa de su preparación, desde la selección de los trajes hasta la organización de los rituales. 

Momento animado en el festival. FOTO: CONG DAT/VNP 
El desfile transcurre desde la casa comunal Thuy Loi hasta los templos Thuong y Sai. FOTO: CONG DAT/VNP
Con solemnes procesiones, trajes coloridos y ceremonias llenas de simbolismo, la festividad no solo recrea recuerdos históricos ligados a la leyenda de la ciudadela de Co Loa, sino que también refleja la vitalidad duradera de la cultura rural vietnamita en la vida contemporánea. FOTO: CONG DAT/VNP
Con solemnes procesiones, trajes coloridos y ceremonias llenas de simbolismo, la festividad no solo recrea recuerdos históricos ligados a la leyenda de la ciudadela de Co Loa, sino que también refleja la vitalidad duradera de la cultura rural vietnamita en la vida contemporánea. FOTO: CONG DAT/VNP

Esta participación colectiva ha permitido que el evento se conserve y se transmita de generación en generación, consolidando así la presencia del patrimonio cultural en la vida contemporánea./.

Por VNP/Cong Dat 


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