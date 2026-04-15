Impresionante procesión del “rey falso” en el festival del templo Sai

15/04/2026

En la comuna de Thu Lam (Hanói), en el animado ambiente de un festival tradicional, el ritual de la procesión del “rey falso” en el templo Sai ofrece una experiencia cultural única. Con solemnes procesiones, trajes coloridos y ceremonias llenas de simbolismo, la festividad no solo recrea recuerdos históricos ligados a la leyenda de la ciudadela de Co Loa, sino que también refleja la vitalidad duradera de la cultura rural vietnamita en la vida contemporánea.

El festival del templo Sai, con su ritual del “rey falso”, ha sido reconocido como Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional, lo cual contribuye a preservar y difundir los valores tradicionales en la sociedad moderna.