Paisajes poéticos de aldea antigua de Phuoc Tich

En aldea antigua de Phuoc Tich (Fuente: VNA)

Situada junto al río O Lau y a unos 40 kilómetros al norte de la ciudad de Hue, la aldea antigua de Phuoc Tich, con más de 500 años de historia, conserva casi intacta la belleza serena y tradicional de las zonas rurales del Norte Septentrional de Vietnam.

Uno de los principales atractivos de Phuoc Tich es su conjunto de 40 antiguas casas tradicionales de madera (llamadas "ruong"), con entre 100 y 300 años de antigüedad. Estas viviendas fueron construidas por artesanos de la aldea carpintera de My Xuyen mediante sólidas estructuras de madera ensambladas con uniones tradicionales, sin utilizar clavos de hierro. Sus detalles decorativos están finamente tallados y reflejan claramente la arquitectura tradicional vietnamita.

Cada vivienda armoniza con la naturaleza a través de jardines, estanques y biombos. Durante la visita, los turistas no solo admiran la arquitectura, sino que también descubren historias vinculadas a la cultura y la historia de cada casa.

En aldea antigua de Phuoc Tich (Fuente: VNA)

Entre las más representativas figura la casa de Ho Van Te, construida en 1880 y aún conservada con su estructura original de tres compartimentos y dos alas laterales, además de su tradicional techo de tejas planas.

Por su parte, la casa de Le Trong Dien, edificada en 1908, alberga miles de piezas de cerámica tradicional de Phuoc Tich, muchas de ellas elaboradas antiguamente para la corte de la dinastía Nguyen (1802-1945). Trong Dien también ha restaurado piezas de cerámica desaparecidas y creado nuevos productos, como campanas de viento y floreros de cerámica.

Además de las casas tradicionales de madera, la aldea cuenta con diversos sitios de carácter espiritual, entre ellos la casa comunal, pagodas y antiguos templos como Cay Thi, Lieu Hanh, Ngu Hanh y Van Thanh.

Phuoc Tich está rodeada de bambúes y árboles centenarios. Sus callejones no están separados por muros de hormigón, sino conectados mediante cercas vegetales, creando amplios espacios verdes característicos de las zonas rurales del Centro Septentrional vietnamita.

En aldea antigua de Phuoc Tich (Fuente: VNA)

En 2009, Phuoc Tich fue reconocida como Aldea Patrimonial Nacional. Entre 2024 y 2025, recibió más de 50.000 visitantes y obtuvo ingresos superiores a 123 mil dólares . Actualmente, la localidad desarrolla 9 tipos de servicios turísticos, entre ellos visitas a casas tradicionales de madera, alojamiento familiar (homestay), gastronomía, experiencias de elaboración de cerámica y repostería tradicional, además de intercambios artísticos.

Según el Centro de Servicios Públicos del barrio de Phong Dinh, las autoridades colaboran con agencias de viajes y escuelas para promover actividades experienciales, al tiempo que fortalecen las capacidades del turismo comunitario, desarrollan nuevos productos y mejoran los servicios de homestay, con el objetivo de que los visitantes comprendan más profundamente la cultura y la identidad de Phuoc Tich./.