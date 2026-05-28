Valor global del complejo de reliquias Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son, Kiep Bac

28/05/2026

Reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el complejo de reliquias y paisajes de Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son, Kiep Bac constituye un espacio cultural y espiritual representativo de Vietnam. Vinculado a la vida monástica del rey-monje Tran Nhan Tong (1258-1308) y al budismo Truc Lam, el sitio integra valores históricos, religiosos y paisajísticos, y se proyecta como un recurso para la paz y el desarrollo sostenible.

Ubicada en la cima de Yen Tu, Quang Ninh, a una altitud de 1 068 metros, la pagoda Dong es la de bronce más alta de Vietnam y la mayor de Asia. Es el punto espiritual más elevado del complejo de Yen Tu, que atrae a millones de peregrinos cada año. FOTO: MINH DUC

Patrimonio vivo arraigado en Yen Tu

Formado entre los siglos XI y XIV, el budismo Truc Lam fue fundado por los reyes de la dinastía Tran y los intelectuales de la época como una ideología que fortalecía la cohesión nacional. Originado en la cordillera de Yen Tu, esta escuela zen combina la esencia del budismo con las creencias autóctonas, dando lugar a una filosofía de vida que enfatiza la armonía, la tolerancia y la responsabilidad social.

El complejo turístico, espiritual y ecológico de Tay Yen Tu, en la provincia de Bac Ninh, comenzó su construcción en 2014 y fue puesto en operación en su primera fase en 2019. Es el destino final del itinerario de un recorrido de turismo espiritual que sigue la ruta de peregrinación budista. FOTO: VIET HUNG/VNA

Subrayando el significado global de este patrimonio, Jonathan Baker, jefe de la oficina de la Unesco en Vietnam, señaló: “Este complejo es una evidencia excepcional del surgimiento y la continuidad duradera del budismo Truc Lam, una tradición zen única de Vietnam. No se trata solo de vestigios del pasado, sino de un patrimonio vivo, un centro dinámico de vida espiritual y continuidad cultural”.

Ubicada a una altitud de 912 metros, la estatua del rey monje Tran Nhan Tong, fundador de la escuela zen Truc Lam, en postura meditativa sobre un pedestal de piedra, es la de bronce más grande de Asia. Mide 15 metros de altura y pesa más de 138 toneladas. FOTO: MINH DUC

Los fieles budistas de Truc Lam realizan rituales en la pagoda Hoa Yen. FOTO: THONG THIEN/VNP

En la práctica, en lugares como Yen Tu, la pagoda Vinh Nghiem o Con Son, Kiep Bac, las peregrinaciones, los festivales y las prácticas religiosas siguen realizándose ininterrumpidamente a lo largo de generaciones. Esta continuidad crea un patrimonio vivo, donde el pasado no queda congelado, sino que sigue presente en la vida actual.

Espacio integrado y su valor universal

El complejo patrimonial es un sistema integrado de 12 sitios distribuidos en tres localidades: Quang Ninh, Bac Ninh y Hai Phong. Cada lugar constituye una pieza que refleja el proceso completo de formación, desarrollo y difusión del budismo Truc Lam.

La pagoda Vinh Nghiem alberga 3 050 planchas de xilografías del sutra budista, grabadas con escrituras Han (caracteres chinos) y Nom (antigua escritura nacional basada en caracteres chinos). Su contenido refleja no solo las sutras budistas y el desarrollo de la escuela zen Truc Lam, sino que también incorpora conocimientos sobre medicina, literatura y la vida social a lo largo de los siglos. FOTOS: DANH LAM/VNA

El valor universal excepcional del patrimonio radica en la interacción entre los lugares, la fe religiosa y el poder político. Yen Tu es el espacio de origen; la dinastía Tran (1225-1400) es el agente creador y el budismo Truc Lam es el vínculo que conecta y moldea la vida social. Tal combinación contribuyó a fortalecer la nación, movilizar la fuerza comunitaria en la defensa de la independencia y difundir valores de paz y cooperación en la región.

Estatuas de Buda en la pagoda Vinh Nghiem, provincia de Bac Ninh. FOTO: DANH LAM/VNA

Vinh Nghiem fue construida siguiendo el estilo arquitectónico tradicional con techos curvos y edificaciones de formas características. Es una obra antigua, considerada un gran sitio histórico y religioso destacado del budismo vietnamita. FOTO: DANH LAM/VNA

Además, el complejo es un ejemplo destacado de la relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. Los templos ocultos en los bosques, las rutas de peregrinación a través de las montañas y el uso sostenible de los recursos durante siglos han creado un paisaje cultural singular, donde la naturaleza forma parte de la vida espiritual.

El conjunto de reliquias nacionales de Con Son-Kiep Bac es un célebre complejo cultural y espiritual, estrechamente vinculado a los héroes nacionales Tran Hung Dao y Nguyen Trai, así como a figuras destacadas como Tran Nguyen Dan y Huyen Quang. Sus principales baluartes son la pagoda Con Son (siglo XIV) y el templo Kiep Bac (siglo XIII). FOTO: MINH DUC

Los cimientos antiguos de la torre Cuu Pham Lien Hoa, en la pagoda Con Son, fueron descubiertos durante una excavación arqueológica realizada entre 2014 y 2015. FOTO: MINH DUC/VNA

Una delegación de embajadores y jefes de representación de organizaciones internacionales en Vietnam visita el conjunto de reliquias de Con Son-Kiep Bac. FOTO: DING MANH TU/VNA

Su integridad y autenticidad también están garantizadas mediante un sistema de protección riguroso. Las construcciones conservan su ubicación, función y muchos elementos originales; las prácticas religiosas y festivales continúan de manera ininterrumpida. La coordinación en la gestión entre las regiones constituye asimismo un modelo eficaz, acorde con los estándares internacionales.

Promover el valor universal excepcional del complejo de reliquias y paisajes históricos Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son, Kiep Bac no significa solo preservar monumentos, sino también difundir el espíritu Truc Lam, una filosofía de sabiduría, armonía y responsabilidad. En un contexto global lleno de desafíos, estos valores cobran una mayor relevancia, reafirmando el papel de la cultura como motor del desarrollo sostenible.

Durante la 47ª sesión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, celebrada del 6 al 16 de julio de 2025 en París, el complejo de reliquias y paisajes de Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son, Kiep Bac fue declarado por la organización Patrimonio Cultural de la Humanidad. Este reconocimiento marca un hito trascendental en la labor de preservación y promoción de los valores culturales de Vietnam.

El 17 de agosto de 2025, en el complejo de reliquias y paisajes de Yen Tu (Quang Ninh), se llevó a cabo una ceremonia para anunciar el valor global excepcional del Patrimonio Cultural de Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son, Kiep Bac. FOTO: THANH VAN/VNA

De ser un espacio espiritual nacional, este patrimonio se ha convertido en un puente entre Vietnam y el mundo, donde los valores atemporales continúan despertándose y expandiéndose./.

Por VNP/Viet Cuong

Fotos: Thong Thien y VNA