Valor global del complejo de reliquias Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son, Kiep Bac
Reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural de la Humanidad, el complejo de reliquias y paisajes de Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son, Kiep Bac constituye un espacio cultural y espiritual representativo de Vietnam. Vinculado a la vida monástica del rey-monje Tran Nhan Tong (1258-1308) y al budismo Truc Lam, el sitio integra valores históricos, religiosos y paisajísticos, y se proyecta como un recurso para la paz y el desarrollo sostenible.
Patrimonio vivo arraigado en Yen Tu
Formado entre los siglos XI y XIV, el budismo Truc Lam fue fundado por los reyes de la dinastía Tran y los intelectuales de la época como una ideología que fortalecía la cohesión nacional. Originado en la cordillera de Yen Tu, esta escuela zen combina la esencia del budismo con las creencias autóctonas, dando lugar a una filosofía de vida que enfatiza la armonía, la tolerancia y la responsabilidad social.
Subrayando el significado global de este patrimonio, Jonathan Baker, jefe de la oficina de la Unesco en Vietnam, señaló: “Este complejo es una evidencia excepcional del surgimiento y la continuidad duradera del budismo Truc Lam, una tradición zen única de Vietnam. No se trata solo de vestigios del pasado, sino de un patrimonio vivo, un centro dinámico de vida espiritual y continuidad cultural”.
En la práctica, en lugares como Yen Tu, la pagoda Vinh Nghiem o Con Son, Kiep Bac, las peregrinaciones, los festivales y las prácticas religiosas siguen realizándose ininterrumpidamente a lo largo de generaciones. Esta continuidad crea un patrimonio vivo, donde el pasado no queda congelado, sino que sigue presente en la vida actual.
Espacio integrado y su valor universal
El complejo patrimonial es un sistema integrado de 12 sitios distribuidos en tres localidades: Quang Ninh, Bac Ninh y Hai Phong. Cada lugar constituye una pieza que refleja el proceso completo de formación, desarrollo y difusión del budismo Truc Lam.
El valor universal excepcional del patrimonio radica en la interacción entre los lugares, la fe religiosa y el poder político. Yen Tu es el espacio de origen; la dinastía Tran (1225-1400) es el agente creador y el budismo Truc Lam es el vínculo que conecta y moldea la vida social. Tal combinación contribuyó a fortalecer la nación, movilizar la fuerza comunitaria en la defensa de la independencia y difundir valores de paz y cooperación en la región.
Además, el complejo es un ejemplo destacado de la relación armoniosa entre el ser humano y la naturaleza. Los templos ocultos en los bosques, las rutas de peregrinación a través de las montañas y el uso sostenible de los recursos durante siglos han creado un paisaje cultural singular, donde la naturaleza forma parte de la vida espiritual.
Su integridad y autenticidad también están garantizadas mediante un sistema de protección riguroso. Las construcciones conservan su ubicación, función y muchos elementos originales; las prácticas religiosas y festivales continúan de manera ininterrumpida. La coordinación en la gestión entre las regiones constituye asimismo un modelo eficaz, acorde con los estándares internacionales.
Promover el valor universal excepcional del complejo de reliquias y paisajes históricos Yen Tu-Vinh Nghiem-Con Son, Kiep Bac no significa solo preservar monumentos, sino también difundir el espíritu Truc Lam, una filosofía de sabiduría, armonía y responsabilidad. En un contexto global lleno de desafíos, estos valores cobran una mayor relevancia, reafirmando el papel de la cultura como motor del desarrollo sostenible.
De ser un espacio espiritual nacional, este patrimonio se ha convertido en un puente entre Vietnam y el mundo, donde los valores atemporales continúan despertándose y expandiéndose./.
Por VNP/Viet Cuong
Fotos: Thong Thien y VNA