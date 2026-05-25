Descubriendo las monedas ligadas a la historia de Vietnam

25/05/2026

En el espacio expositivo del Banco Estatal de Vietnam – Sucursal de la Región 2 (08 Vo Van Kiet, Ciudad Ho Chi Minh), la muestra “La moneda vietnamita: un recorrido a través del devenir histórico de la nación” ofrece al público una manera cercana de aproximarse a la historia: contemplar el pasado a través de las monedas y billetes, objetos cotidianos profundamente ligados a la vida de cada época.

Visitantes observan la maqueta de la sucursal regional 2 del Banco Estatal de Vietnam, ubicada en el número 08 de Vo Van Kiet, en Ciudad Ho Chi Minh, sede de la exposición. Foto: Thong Hai/VNP

Sin necesidad de largas explicaciones, los billetes marcados por el paso del tiempo logran captar la atención de los visitantes. Desde el diseño gráfico y los materiales utilizados hasta los elementos de seguridad, cada detalle refleja el contexto económico y social de distintos periodos históricos.



El 6 de mayo de 1951, el presidente Ho Chi Minh firmó el Decreto 15/SL para crear el Banco Nacional de Vietnam, marcando la transición de un sistema monetario de tesorería hacia un mecanismo bancario y crediticio moderno. A partir de entonces, el dinero financiero fue sustituido por billetes emitidos y gestionados por el Banco Nacional de Vietnam.





Tras los Acuerdos de Ginebra de 1954, el país quedó temporalmente dividido y coexistieron dos sistemas monetarios. En el Norte, la moneda estuvo vinculada a la reconstrucción y la resistencia; mientras tanto, en el Sur, el gobierno de Saigón emitió su propia moneda para sostener su aparato administrativo y el esfuerzo bélico.

En 1959, ante las necesidades de desarrollo económico, el Estado llevó a cabo una nueva emisión monetaria y un canje de billetes a razón de un nuevo dong por cada mil antiguos, adaptándose así al nuevo contexto nacional.

Después de la liberación del Sur, y con el objetivo de unificar el mercado monetario, el Gobierno Revolucionario Provisional de la República de Vietnam del Sur organizó el 22 de septiembre de 1975 una gran reforma monetaria en todo el Sur, introduciendo una nueva moneda con una tasa de cambio de un nuevo dong por cada 500 antiguos.



A partir de 1976, los sistemas bancarios del Norte y del Sur fueron fusionados. Finalmente, el 25 de abril de 1978 concluyó oficialmente el proceso de unificación monetaria en todo el país.



En 1985, Vietnam realizó otra reforma monetaria, esta vez con una tasa de cambio de diez dongs antiguos por uno nuevo, dentro del programa de ajuste de precios, salarios y moneda destinado a estabilizar la economía y el poder adquisitivo.



Desde 2003, los billetes de polímero y las monedas metálicas comenzaron a circular, reemplazando progresivamente los antiguos billetes de algodón. Gracias a tecnologías de impresión modernas, el dinero de polímero ofrece mayor durabilidad e incorpora avanzados elementos de seguridad para combatir la falsificación.

El espacio expositivo se encuentra en el vestíbulo de la sucursal regional 2 del Banco Estatal de Vietnam, en el número 08 de Vo Van Kiet, Ciudad Ho Chi Minh. Foto: Thong Hai/VNP

La exposición ofrece al público una visión panorámica de la historia vietnamita a través de su moneda. Foto: Thong Hai/VNP

La exposición está organizada cronológicamente, guiando al visitante a través de distintas etapas históricas. Desde las monedas de Indochina en la época colonial hasta los “billetes del Tío Ho” durante la resistencia, pasando por los cupones y vales del periodo de economía subsidiada, cada pieza refleja un fragmento de la vida económica y social vietnamita.



En la sección dedicada a la moneda de la resistencia, muchos visitantes permanecen observando durante largo tiempo. Tran Thu Trang comentó: “Al mirar estos billetes, siento como si pudiera tocar la historia y valorar aún más el presente”.



La zona dedicada a las técnicas de impresión y a la identificación de billetes auténticos y falsificados despierta especial interés entre los jóvenes, quienes pueden observar directamente los elementos de seguridad. Detalles aparentemente pequeños adquieren aquí un papel esencial en la protección del valor monetario.



El espacio dedicado al periodo de subsidios económicos también atrae a visitantes de distintas generaciones. Los cupones de racionamiento y los certificados financieros no son simples objetos de exhibición: evocan recuerdos de una etapa singular, cuando la distribución de bienes estaba estrechamente vinculada al sistema monetario.

Además de la exhibición tradicional, la muestra incorpora experiencias interactivas que permiten conocer el proceso de impresión del dinero y sus mecanismos de seguridad. Gracias a ello, el contenido histórico resulta más visual y accesible, especialmente para el público joven.



Con más de 1.500 piezas expuestas, la muestra retrata claramente la evolución de la moneda vietnamita a lo largo de distintas épocas y refleja las transformaciones económicas y sociales del país. Más allá de su función como medio de intercambio, la moneda aparece aquí como un auténtico “testigo histórico” del desarrollo nacional.



Desde los sencillos “billetes del Tío Ho” hasta el moderno dinero de polímero, la moneda vietnamita expresa el espíritu de independencia, autosuficiencia y resiliencia que ha acompañado la historia del país./.

Por: Thong Hai/VNP