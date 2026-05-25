Descubriendo las monedas ligadas a la historia de Vietnam
En el espacio expositivo del Banco Estatal de Vietnam – Sucursal de la Región 2 (08 Vo Van Kiet, Ciudad Ho Chi Minh), la muestra “La moneda vietnamita: un recorrido a través del devenir histórico de la nación” ofrece al público una manera cercana de aproximarse a la historia: contemplar el pasado a través de las monedas y billetes, objetos cotidianos profundamente ligados a la vida de cada época.
Sin necesidad de largas explicaciones, los billetes marcados por el
paso del tiempo logran captar la atención de los visitantes. Desde
el diseño gráfico y los materiales utilizados hasta los elementos
de seguridad, cada detalle refleja el contexto económico y social de
distintos periodos históricos.
El 6 de mayo de 1951, el presidente Ho Chi Minh firmó el Decreto 15/SL para crear el Banco Nacional de Vietnam, marcando la transición de un sistema monetario de tesorería hacia un mecanismo bancario y crediticio moderno. A partir de entonces, el dinero financiero fue sustituido por billetes emitidos y gestionados por el Banco Nacional de Vietnam.
Tras los Acuerdos de Ginebra de 1954, el país quedó temporalmente dividido y coexistieron dos sistemas monetarios. En el Norte, la moneda estuvo vinculada a la reconstrucción y la resistencia; mientras tanto, en el Sur, el gobierno de Saigón emitió su propia moneda para sostener su aparato administrativo y el esfuerzo bélico.
En 1959, ante las necesidades de desarrollo económico, el Estado llevó a cabo una nueva emisión monetaria y un canje de billetes a razón de un nuevo dong por cada mil antiguos, adaptándose así al nuevo contexto nacional.
Después de la liberación del Sur, y con el objetivo de unificar el
mercado monetario, el Gobierno Revolucionario Provisional de la
República de Vietnam del Sur organizó el 22 de septiembre de 1975
una gran reforma monetaria en todo el Sur, introduciendo una nueva
moneda con una tasa de cambio de un nuevo dong por cada 500 antiguos.
A partir de 1976, los sistemas bancarios del Norte y del Sur fueron fusionados. Finalmente, el 25 de abril de 1978 concluyó oficialmente el proceso de unificación monetaria en todo el país.
En 1985, Vietnam realizó otra reforma monetaria, esta vez con una tasa de cambio de diez dongs antiguos por uno nuevo, dentro del programa de ajuste de precios, salarios y moneda destinado a estabilizar la economía y el poder adquisitivo.
Desde 2003, los billetes de polímero y las monedas metálicas comenzaron a circular, reemplazando progresivamente los antiguos billetes de algodón. Gracias a tecnologías de impresión modernas, el dinero de polímero ofrece mayor durabilidad e incorpora avanzados elementos de seguridad para combatir la falsificación.
La exposición está organizada cronológicamente, guiando al
visitante a través de distintas etapas históricas. Desde las
monedas de Indochina en la época colonial hasta los “billetes del
Tío Ho” durante la resistencia, pasando por los cupones y vales
del periodo de economía subsidiada, cada pieza refleja un fragmento
de la vida económica y social vietnamita.
En la sección dedicada a la moneda de la resistencia, muchos visitantes permanecen observando durante largo tiempo. Tran Thu Trang comentó: “Al mirar estos billetes, siento como si pudiera tocar la historia y valorar aún más el presente”.
La zona dedicada a las técnicas de impresión y a la identificación de billetes auténticos y falsificados despierta especial interés entre los jóvenes, quienes pueden observar directamente los elementos de seguridad. Detalles aparentemente pequeños adquieren aquí un papel esencial en la protección del valor monetario.
El espacio dedicado al periodo de subsidios económicos también atrae a visitantes de distintas generaciones. Los cupones de racionamiento y los certificados financieros no son simples objetos de exhibición: evocan recuerdos de una etapa singular, cuando la distribución de bienes estaba estrechamente vinculada al sistema monetario.
Además de la exhibición tradicional, la muestra incorpora
experiencias interactivas que permiten conocer el proceso de
impresión del dinero y sus mecanismos de seguridad. Gracias a ello,
el contenido histórico resulta más visual y accesible,
especialmente para el público joven.
Con más de 1.500 piezas expuestas, la muestra retrata claramente la evolución de la moneda vietnamita a lo largo de distintas épocas y refleja las transformaciones económicas y sociales del país. Más allá de su función como medio de intercambio, la moneda aparece aquí como un auténtico “testigo histórico” del desarrollo nacional.
Desde los sencillos “billetes del Tío Ho” hasta el moderno dinero de polímero, la moneda vietnamita expresa el espíritu de independencia, autosuficiencia y resiliencia que ha acompañado la historia del país./.
Por: Thong Hai/VNP