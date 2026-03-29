Visita a los Cuatro Templos Guardianes de Thang Long al inicio de la primavera

29/03/2026

Los Cuatro Templos Guardianes de Thang Long o “Thang Long Tu Tran” son sitios sagrados de la antigua capital vietnamita (actual Hanói). Visitarlos a principios de año no es solo un viaje espiritual, sino también un recorrido para descubrir la belleza histórica y cultural de una ciudad con mil años de historia.

Templo Bach Ma. Guardián del Este

La primera parada de nuestro viaje fue el templo Bach Ma, ubicado en la calle de Hang Buom. A pesar de estar en el corazón de la bulliciosa urbe, el lugar aún conserva su antiguo y sereno encanto. El suave aroma del incienso y el eco delicado de su campana crean un espacio de recogimiento que aporta una sensación de paz interior. Nguyen Thi Thu, de Ciudad Ho Chi Minh, compartió: “Es la primera vez que visito los Cuatro Templos Sagrados. Es una experiencia muy especial. Al entrar en el Bach Ma, siento la presencia sagrada y firme del dios Long Do, protector de la antigua capital. Oro por la salud y la paz para mi familia en el nuevo año”.

Foto: Tran Thanh Giang/VNP

Foto: Tran Thanh Giang/VNP

Foto: Tran Thanh Giang/VNP

Templo Voi Phuc. Guardián del Oeste

Continuamos nuestro recorrido hacia el Voi Phuc en el barrio de Ngoc Khanh. En un entorno amplio y verde, el templo exhibe una belleza solemne y silenciosa. Está dedicado a su alteza real Linh Lang, hijo del rey Ly Thanh Tong, quien era el dios guardián occidental de la ciudadela de Thang Long.

Entre la multitud que ofrece incienso, conocimos a Le Van Hung, de Hanói. “Visitar los Cuatro Templos Guardianes de Thang Long al comienzo del año nuevo se ha convertido en una tradición familiar. No se trata solo de pedir buena fortuna, sino también de recordarles a nuestros hijos y nietos nuestras raíces y los hermosos valores tradicionales del país. Según las creencias populares, la visita traerá equilibrio y armonía todo el año”.

Foto: Cong Dat/VNP

Foto: Cong Dat/VNP

Foto: Cong Dat/VNP

Templo Kim Lien. Guardián del Sur

En el templo Kim Lien, al sur de la antigua capital, el ambiente es muy animado. Aquí se rinde culto a Cao Son Dai Vuong (Señor de la Alta Montaña). Se encuentra en el lugar una estela de piedra con la inscripción “Cao Son Dai Vuong Than Tu Bi Minh”, compuesta por el historiador Le Tung en 1510, un valioso vestigio histórico que testimonia los méritos y la sacralidad de esta deidad.

Una familia ofrece incienso en el templo y la joven madre Bui Thu Trang dijo: “Traemos a nuestro hijo para que conozca estos valores culturales. Esperamos que en el nuevo año tenga buena salud y estudie bien. Al acudir al templo al comienzo del año, me siento aliviada y llena de esperanza”.

Foto: Cong Dat/VNP

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Foto: Cong Dat/VNP

Foto: Cong Dat/VNP

Một gia đình trẻ đang cùng nhau dâng hương, tay bế đứa con nhỏ. Chị Bùi Thu Trang chia sẻ: "Chúng tôi đưa con đi lễ để cháu biết đến những nét đẹp văn hóa này. Hy vọng năm mới, cháu sẽ khỏe mạnh, ngoan ngoãn và học giỏi. Đi lễ đầu năm, lòng mình thấy nhẹ nhõm và tràn đầy hy vọng."

Templo Quan Thanh. Guardián del Norte

Nuestra última parada fue el templo Quan Thanh, situado a orillas del pintoresco lago del Oeste. Bajo la sombra de árboles centenarios y frente a la imponente estatua de Tran Vu, el lugar irradia una belleza ancestral y serena. El sonido de la campana y la suave brisa se funden, llevando las oraciones y deseos de visitantes de todas partes a la deidad Huyen Thien Tran Vu.

Foto: Cong Dat/VNP

Foto: Cong Dat/VNP

Foto: Cong Dat/VNP

A pesar de la ligera llovizna primaveral, mucha gente acude al templo para orar por el éxito profesional, la salud, la buena fortuna y la paz, y otros simplemente buscan un espacio tranquilo para purificar el alma tras un año de arduo trabajo./.

Los Cuatro Templos Guardianes de Thang Long son un conjunto dedicado a las deidades que protegían los puntos cardinales de la antigua capital imperial, hoy Hanói. En 2022, el Primer Ministro del Gobierno emitió la Decisión No. 93/QD-TTg, clasificando las reliquias históricas y arquitectónicas de estos sitios como monumentos nacionales especiales.

Por VNP/Khanh Long Fotos: Cong Dat y Thanh Giang