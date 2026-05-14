Turismo
Viaje en tren patrimonial aporta una nueva identidad al turismo del centro de Vietnam
Más que un simple trayecto panorámico por una de las rutas ferroviarias costeras más espectaculares de Vietnam, el tren “Conexión del Patriomnio del Centro” entre las ciudades centrales de Hue y Da Nang está emergiendo como una experiencia de turismo cultural distintiva, en la que la música, la gastronomía y los paisajes se combinan para redefinir la imagen del transporte ferroviario moderno.
A lo largo de uno de los trayectos ferroviarios costeros más bellos del país, el tren atraviesa el paso de Hai Van, la bahía de Lang Co y diversas zonas de gran riqueza cultural. En cada estación del año, el paisaje ofrece una belleza distinta: desde las delicadas flores blancas de la primavera hasta los tonos dorados y luminosos del verano, creando un viaje lleno de emociones.
Este tren brinda un espacio de experiencia cultural viva. En el vagón comunitario, artistas de Hue y Da Nang presentan de manera alternada música folclórica, canto tradicional de Hue y otras expresiones artísticas típicas de cada localidad. Al mismo tiempo, los pasajeros pueden degustar platos tradicionales del centro del país preparados y presentados por artesanos culinarios locales, lo que permite comprender mejor la cultura y la vida cotidiana de las regiones recorridas.
Muchos viajeros consideran que el mayor atractivo del trayecto es la sensación de conexión entre las personas y la naturaleza, entre la memoria y el presente. Las personas mayores evocan los viajes en tren de antaño, mientras que los jóvenes y turistas extranjeros descubren una experiencia novedosa, sostenible y profundamente cultural.
Detrás de este recorrido se encuentra el esfuerzo del personal del sector ferroviario, incluidos ingenieros, técnicos y trabajadores encargados de la operación, el mantenimiento técnico, la seguridad y la atención al pasajero. Todas las etapas se desarrollan de manera rigurosa para garantizar la calidad del servicio y ofrecer comodidad durante el viaje.
Actualmente, el sector ferroviario vietnamita impulsa la renovación de su imagen mediante la incorporación de elementos culturales y turísticos en sus servicios. Esta transformación no solo se refleja en los modelos de operación, sino también en detalles concretos como la limpieza de los vagones, la atención cercana y profesional, los espacios comunitarios y la puntualidad y seguridad del trayecto.
La principal diferencia del tren “Conexión del Patrimonio del Centro” radica en su excepcional recorrido. La línea Hue-Da Nang atraviesa el paso de Hai Van y la bahía de Lang Co, lugares que reúnen paisajes naturales sobresalientes y una profunda identidad cultural de la región central. Además, la coordinación entre el sector ferroviario, las autoridades locales, artistas y equipos de servicio ha contribuido a crear un espacio cultural distintivo a bordo.
No obstante, mantener este modelo también implica numerosos desafíos. El trayecto por el paso de Hai Van presenta una geografía compleja y está muy expuesto a las condiciones climáticas del centro del país, especialmente durante la temporada de lluvias y tormentas. Asimismo, las actividades artísticas y gastronómicas en el tren requieren una estrecha coordinación entre los equipos técnicos, operativos y logísticos.
Ante las crecientes expectativas de los pasajeros, el sector ferroviario debe garantizar simultáneamente la seguridad y disciplina operativa, al tiempo que renueva constantemente los servicios y mejora la experiencia del viaje. Estos esfuerzos reflejan la determinación de construir una imagen moderna del ferrocarril vietnamita sin perder la identidad cultural nacional.
A partir de la experiencia de este tren patrimonial, numerosos escritores y artistas han encontrado inspiración para crear poemas, crónicas y relatos durante el propio trayecto. Este material creativo podría servir de base para desarrollar nuevos espacios culturales a bordo mediante música, literatura y publicaciones temáticas sobre la ruta Hai Van-Lang Co.
Con esta orientación, el tren “Conexión del Patrimonio del Centro” aspira no solo a convertirse en un producto de transporte y turismo, sino también en un ecosistema cultural propio, capaz de dejar en cada pasajero recuerdos imborrables de la región patrimonial del centro de Vietnam./.