Turismo vietnamita resiste el impacto del alza del precio del combustible con un récord histórico en el primer trimestre

Los turistas visitan el área de ecoturismo de Thung Nham, barrio de Nam Hoa Lu, provincia de Ninh Binh. Foto de : VNA

A pesar de las dificultades globales derivadas de las tensiones en Medio Oriente, el sector turístico de Vietnam logró un primer trimestre récord, atrayendo a más de 2 millones de visitantes extranjeros al mes y alcanzando su mejor desempeño histórico para este período.



Récord histórico: 2 millones de visitantes al mes



Según datos de la Oficina Nacional de Estadística, las llegadas internacionales en marzo rozaron los 2,1 millones, lo que supone un aumento del 1,3% en comparación con el mismo mes del año anterior.



En total, Vietnam recibió cerca de 6,76 millones de turistas extranjeros en el primer trimestre, más de un 12% por encima del mismo período de 2025 y la cifra más alta registrada hasta ahora en un primer trimestre.

Da Nang presenta una aplicación de billetera electrónica de turismo inteligente a los visitantes internacionales. Foto: My Ha – VNA

Destaca además que es la primera vez que el turismo nacional encadena tres meses consecutivos con más de 2 millones de visitantes internacionales cada uno.



La Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam (VNAT) señaló que estos resultados reflejan el creciente atractivo del país, así como la resiliencia y solidez del sector en un contexto global incierto.



Optimización de la experiencia y el gasto de los visitantes



El profesor Tang Thong Nhan, de la Universidad Tecnológica de Ciudad Ho Chi Minh, consideró que alcanzar tres meses consecutivos por encima de los 2 millones de llegadas es una señal muy positiva, especialmente en un entorno internacional volátil.

Turistas extranjeros entusiasmados en su viaje de descubrimiento de la belleza de Tuyen Quang. Foto: Duc Tho - VNA.

Tradicionalmente, el primer trimestre es temporada alta en Vietnam, impulsada por grandes festividades, el Año Nuevo Lunar y condiciones climáticas favorables en los principales destinos. Las tensiones geopolíticas y el aumento del precio del combustible se intensificaron hacia finales de marzo, por lo que la demanda de viajes se mantuvo relativamente estable durante los primeros dos meses y medio del año, explicó.



No obstante, el segundo trimestre se presenta más desafiante. El fuerte aumento del precio del combustible ya ha encarecido los billetes de avión entre un 10 % y un 25 %, e incluso hasta un 40 % en algunas rutas, lo que podría frenar la demanda, especialmente en los mercados más sensibles al precio. Tradicionalmente, el primer trimestre es temporada alta en Vietnam, impulsada por grandes festividades, el Año Nuevo Lunar y condiciones climáticas favorables en los principales destinos. Las tensiones geopolíticas y el aumento del precio del combustible se intensificaron hacia finales de marzo, por lo que la demanda de viajes se mantuvo relativamente estable durante los primeros dos meses y medio del año, explicó.No obstante, el segundo trimestre se presenta más desafiante. El fuerte aumento del precio del combustible ya ha encarecido los billetes de avión entre un 10 % y un 25 %, e incluso hasta un 40 % en algunas rutas, lo que podría frenar la demanda, especialmente en los mercados más sensibles al precio.

Turistas internacionales visitan el sitio histórico de los túneles de Cu Chi. Foto: VNA

Para sostener el crecimiento, Tang Trong Nhan recomendó enfocar los esfuerzos en segmentos turísticos de mayor poder adquisitivo, ya que estos viajeros suelen verse menos afectados por el incremento de los costos y generan un mayor gasto por persona. Asimismo, sugirió aprovechar los cambios en los patrones de viaje derivados de la inestabilidad geopolítica, atrayendo a turistas de alto nivel de Oriente Medio que buscan destinos más seguros.



También será clave consolidar mercados emergentes como Rusia e India mediante la ampliación de rutas aéreas, la simplificación de visados y el desarrollo de productos adaptados. Al mismo tiempo, mercados tradicionales como China y Corea del Sur requieren estrategias específicas para mantener y recuperar su flujo de visitantes, dada su importancia y estabilidad, añadió.