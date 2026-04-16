Da Nang, atractivo destino de experiencias globales

16/04/2026

Da Nang, una dinámica ciudad costera del centro de Vietnam, se está transformando en un destino que ofrece experiencias globales, donde la naturaleza, el patrimonio y la infraestructura moderna se integran armoniosamente para crear un entorno turístico equilibrado, listo para recibir visitantes de todo el mundo.

El año 2026, el mundo presencia el auge de la tendencia de la experiencia equilibrada, en la que los viajeros buscan destinos con entornos naturales frescos, buena infraestructura, no demasiados concurridos, y que garanticen comodidad y servicios de calidad. Con estos criterios, la ciudad destaca como una opción representativa gracias a su extensa y limpia línea costera, que incluye la playa de My Khe, reconocida a nivel mundial, junto con un sistema de resorts frente al mar que cumple con estándares internacionales.

Turistas extranjeros exploran la zona fluvial en el bosque de cocoteros de Bay Mau en Hoi An, Da Nang. FOTO: THANH HOA/VNP

Festival internacional en Ba Na. FOTO: THANH HOA/VNP

El espacio turístico de Da Nang se ha ampliado de manera significativa tras la reunificación con la antigua provincia de Quang Nam, lo que ha permitido una explotación más integrada de sus valores naturales, culturales y patrimoniales.

Desde el complejo de templos de My Son y la antigua ciudad de Hoi An, hasta los ricos ecosistemas de bosque, mar y montaña, como la península de Son Tra, las elevaciones de Ngu Hanh Son, Ba Na Hills y el paso de Hai Van, los visitantes pueden apreciar la diversidad natural y cultural en un solo recorrido.

Práctica de parapente en la península de Son Tra. FOTO: THANH HOA/VNP

El hecho de que la revista turística Afar seleccionara a Da Nang como uno de los 26 destinos más recomendables del mundo para visitar en 2026 no solo reafirma la nueva posición de la ciudad, sino que también refleja el proceso de transformación sostenida del turismo en la región central de Vietnam.

Además de sus recursos turísticos, Da Nang dispone de un moderno sistema de infraestructura, con aeropuerto y puerto internacional ubicados cerca del centro de la urbe, que ofrecen cómodas conexiones con numerosas localidades de la región. Esta es una ventaja crucial del territorio que contribuye a atraer eficazmente a los viajeros internacionales.

En 2025, recibió a más de 17,3 millones de excursionistas, de ellos más de 7,6 millones extranjeros. Las actividades de transporte turístico registraron un fuerte incremento, con decenas de miles de vuelos internacionales y un aumento estable en las rutas marítimas, ferroviarias y fluviales.

La ciudad antigua de Hoi An, reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad, es un destino famoso en Da Nang. FOTO: THANH HOA/VNP

En 2026, se espera que lleguen más de 19 millones de visitantes. Para mantener este impulso de crecimiento, la ciudad está reposicionando su imagen como destino, con el lema “Nueva Da Nang, nuevas experiencias”, centrándose en el desarrollo de productos distintivos como MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones), turismo médico, bodas y golf, dirigidos a turistas de alto poder adquisitivo. La urbe ya no es vista como un simple destino, sino que se convierte en un lugar que ofrece experiencias integrales, con servicios y operaciones que se acercan cada vez más a los estándares y tendencias del turismo mundia./.

Por VNP/Thanh Hoa - Fotos: Thanh Hoa y Tat Son



