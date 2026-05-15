Vietnam fortalece conectividad regional para impulsar un turismo sostenible

Vietnam ha iniciado una fase estratégica de conectividad regional entre Ciudad Ho Chi Minh y las provincias del Noroeste del país con el objetivo de generar un nuevo impulso para el crecimiento sostenible y elevar la marca del turismo nacional.



Esta alianza busca aprovechar la posición de Ciudad Ho Chi Minh como el mayor centro de distribución de visitantes e inversión del país, integrándola con los singulares recursos naturales y culturales de la región noroccidental hacia el período 2026-2030.



Según el subdirector de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, Ha Van Sieu, la industria turística está experimentando una transformación profunda, pasando de un desarrollo basado en la cantidad a uno centrado en la calidad, con la economía verde y las experiencias culturales como ejes centrales.

Situada en el corazón del distrito 1 en Ciudad Ho Chi Minh, la Oficina de Correos de esa metrópolis fue nombrada entre las 11 oficinas postales más bellas del mundo. (Foto: VNA)

En este contexto, el Programa de cooperación para el desarrollo turístico entre Ciudad Ho Chi Minh y ocho provincias del Noroeste extendido (Son La, Dien Bien, Tuyen Quang, Phu Tho, Lai Chau, Lao Cai, Lang Son y Thai Nguyen) se presenta como una medida decisiva para materializar estos objetivos.



La colaboración se fundamenta en la igualdad y la responsabilidad compartida, abarcando áreas clave como la gestión estatal, el desarrollo de productos turísticos conjuntos, la transformación digital y la formación de recursos humanos.



Uno de los propósitos principales es aumentar el flujo bidireccional de visitantes, diversificando la oferta y creando rutas interregionales completas que puedan ser promocionadas tanto en el mercado doméstico como en el internacional.