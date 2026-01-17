Turismo verde, motor del desarrollo sostenible en el extremo norte de Vietnam

Flores de cerezos en Lung Cu, provincia de Tuyen Quang. (Fuente: VNA)

Tuyen Quang, Vietnam (VNA) - Tras la reorganización administrativa, la comuna de Lung Cu, en la provincia septentrional de Tuyen Quang, entra en una nueva etapa de desarrollo en la que el turismo se perfila como sector económico clave, con el objetivo de concentrar recursos, generar medios de vida, reducir la pobreza de manera sostenible y mejorar la calidad de vida en el extremo norte de Vietnam.

Con una superficie de 95,2 kilómetros cuadrados, Lung Cu está integrada por 37 aldeas y cuenta con más de 15.000 habitantes. Se trata de una comuna fronteriza de gran importancia estratégica que, además, posee valiosos recursos turísticos, entre ellos el Asta de la Bandera Nacional de Lung Cu, el punto del Extremo Norte y el espacio cultural de las etnias de las tierras altas.

Pese a partir de una base económica modesta, marcada por infraestructuras limitadas y una producción agrícola a pequeña escala, la localidad identificó desde temprano el desarrollo del turismo como un elemento clave para la reestructuración de su economía.

Según Duong Ngoc Duc, secretario del Comité partidista en la comuna de Lung Cu, las autoridades locales han promulgado resoluciones temáticas, movilizado recursos y alcanzado consensos para implementar soluciones orientadas al desarrollo turístico sostenible del territorio.

Turistas vestidas de trajes tradicionales de las etnias minoritarias en Lung Cu, provincia de Tuyen Quang. (Fuente: VNA)

A partir de una evaluación integral de su potencial y de sus ventajas comparativas, Lung Cu orienta su estrategia hacia un modelo de turismo verde y sostenible, sustentado en la preservación cultural y paisajística. En este enfoque, la agricultura se define como sector central y el turismo como sector económico clave, estrechamente vinculado a la atracción de inversiones, la mejora de la calidad de los servicios y la diversificación de la oferta turística.

En el próximo período, la comuna prevé desarrollar diversos productos de turismo verde con alto valor experiencial, como paseos a caballo para apreciar el altiplano kárstico y la participación de los visitantes en actividades tradicionales junto a la población local, entre ellas el bordado y el tejido. Al mismo tiempo, se reforzará la calidad de los servicios gastronómicos y de alojamiento, garantizando la seguridad, la protección del medio ambiente, la transparencia de precios y el orden público.

Una mirada al espacio cultural de uno de los mejores pueblos turísticos del mundo: Lo Lo Chai (Lung Cu, Tuyen Quang). (Fuente: VNA)

Actualmente, Lung Cu cuenta con 15 restaurantes y más de 90 establecimientos de alojamiento, incluidos hostales, casas de familia (homestay) y bungalós. Los servicios complementarios -como señalización, guías turísticos, transporte, puntos para registro fotográfico y espectáculos de arte folclórico- muestran un creciente nivel de profesionalización.

En los últimos cinco años, la comuna ha recibido más de 780.000 visitantes y generado ingresos turísticos superiores a 576.900 dólares estadounidenses, lo que ha contribuido a la creación de empleo y al aumento de los ingresos de la población local. Solo en 2025, la tasa de hogares en situación de pobreza se redujo en un 5,2%.

En 2026, Lung Cu se plantea la meta de acoger a más de 450.000 turistas, continuar perfeccionando su planificación y emitir resoluciones temáticas para el desarrollo del turismo bajo el lema “verde – identidad – seguridad – hospitalidad”. Con ello, el turismo aspira a consolidarse como un motor clave del desarrollo socioeconómico y de la mejora de las condiciones de vida en el extremo norte del país.