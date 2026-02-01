Resolución No. 80-NQ/TW: Algunos objetivos para el desarrollo cultural hasta 2030

El 7 de enero de 2026, en nombre del Buró Político, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam, To Lam, firmó y promulgó la Resolución No. 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita. La Resolución se emitió en el contexto en que el país está entrando en una nueva etapa de desarrollo, con requisitos cada vez más altos para un crecimiento rápido y sostenible, estrechamente vinculando la economía, la política, la sociedad con la cultura y las personas.