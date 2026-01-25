Resolución 80-NQ/TW reafirma papel central de cultura vietnamita

La danza del tambor Chhay-dam en An Giang, patrimonio cultural inmaterial nacional, se presenta en festivales jemeres, combinando movimientos marciales Bokator con potentes ritmos de tambor y reflejando el espíritu comunitario. Foto: Khanh Hoa – VNA



La Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita, promulgada el 7 de enero de 2026, es considerada un hito relevante en un contexto en el que el país entra en una nueva etapa de desarrollo, con la mirada puesta en el centenario de la fundación del Partido en 2030 y del Estado en 2045.

La aprobación de esta Resolución, justo antés del XIV Congreso Nacional del Partido, pone de manifiesto la firme determinación política de situar la cultura como un pilar espiritual sólido, una fuente endógena de recursos y un motor clave para un desarrollo rápido y sostenible.

Según los expertos, la principal novedad de la Resolución 80-NQ/TW reside en la revalorización integral del papel de la cultura. Esta deja de ser concebida únicamente como un objetivo o fundamento espiritual de la sociedad para asumirse también como un “sistema regulador” del desarrollo, capaz de armonizar el crecimiento económico con el progreso social, la integración internacional con la preservación de la identidad, y el avance tecnológico con la ética. La Resolución subraya la necesidad de impregnar la cultura en todos los ámbitos de la vida nacional, desde la política y la economía hasta la defensa, la seguridad y las relaciones exteriores, colocando en el centro la formación integral de la persona.

Una de las decisiones de mayor carácter humanista y con un enfoque innovador es la instauración del 24 de noviembre como “Día de la Cultura de Vietnam”, que además será un día festivo con salario íntegro. Esta medida ha generado un amplio consenso social, reflejando la atención concreta del Partido y del Estado a la vida espiritual del pueblo, al tiempo que crea condiciones favorables para la participación en actividades culturales y el fortalecimiento de los vínculos familiares y comunitarios.

Desfile del bloque de Cultura y Deportes con motivo del 80.º aniversario del Día Nacional (2 de septiembre). (Fuente: VNA)

Los resultados de las consultas públicas muestran que más del 95% de las más de 85.000 personas encuestadas manifestaron su apoyo a esta iniciativa. Numerosas opiniones coinciden en que la incorporación de un día festivo adicional remunerado contribuye a mejorar la calidad de vida, recuperar la fuerza laboral y, en consecuencia, elevar la eficiencia en el trabajo, así como a construir relaciones laborales armoniosas y sostenibles.

La Resolución 80-NQ/TW identifica además el desarrollo de las industrias culturales como un eje estratégico fundamental. Se plantea que, para 2030, estas industrias aporten el 7% del Producto Interno Bruto, cifra que debería incrementarse hasta el 9% en 2045, con el objetivo de convertirlas en un pilar del desarrollo sostenible. Para alcanzar estas metas, el documento propone un conjunto de soluciones integrales, que abarcan el perfeccionamiento del marco institucional, el impulso de la transformación digital, el desarrollo de infraestructuras de datos culturales, el fortalecimiento de la cooperación público-privada y la creación de conglomerados y parques industriales creativos de alcance internacional.

Actuaciones culturales durante la ceremonia inaugural de la Semana de la Unidad Nacional - Patrimonio Cultural Vietnamita 2024. (Fuente: VNA)

Se trata de un cambio de enfoque significativo, que transforma la cultura de un ámbito tradicionalmente consumidor de presupuesto en un sector generador de riqueza material, con aportes directos al crecimiento económico y al fortalecimiento de la posición nacional. La construcción y operación de plataformas de intercambio de productos culturales, especialmente de activos digitales, evidencia una visión alineada con las tendencias de la economía digital global.

Puede afirmarse que la Resolución 80-NQ/TW no constituye únicamente una orientación para el sector cultural, sino una declaración contundente: el desarrollo sostenible debe comenzar por la cultura, y revitalizar la cultura equivale a fortalecer la vitalidad de la nación./.