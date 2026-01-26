Promueven programa OCOP en Vinh Long para impulsar el desarrollo rural

Con más de mil productos agrícolas certificados por su alta calidad y presentados en envases atractivos, los pobladores locales disfrutan de una vida más plena gracias a un sustento económico sostenible. Al llegar al mercado, los productos tradicionales e icónicos de esta tierra se convierten en verdaderos “embajadores modestos del Delta del Mekong”.

Paisaje verde en el destino de turismo comunitario Con Chim. (Foto: Thach Tra Vinh/VOV)

Desde septiembre de 2019, el área comunitaria Con Chim se erige como el primer modelo de turismo agrícola de la provincia. Nació con 12 familias que invirtieron por cuenta propia, y hoy son ya 18, tras renovar sus hogares y abrir acogedores hospedajes de ambiente rural.

Quienes la visitan pueden saborear la cocina tradicional, degustar platos sencillos, beber agua de coco recién cortado, pescar cangrejos, preparar banh xeo (panqueque crujiente vietnamita) con ingredientes locales o recorrer el mercado del pueblo, animado con cangrejos, camarones, verduras, huevos, pescados y dulces típicos del delta.

El año pasado, la Cooperativa de Turismo Comunitario Con Chim recibió la certificación OCOP de 4 estrellas y, más recientemente, el premio de Turismo Comunitario de la ASEAN. Estos galardones han potenciado el valor del turismo comunitario, situado a Vinh Long como destino atractivo y reforzado la marca “Vietnam Timeless Charm”. En apenas cinco años, el enclave ha acogido a más de 85 mil visitantes y generado ingresos cercanos al millón de dólares.

Visitantes participan en la experiencia de extraer néctar de coco de forma artesanal. (Foto: Thach Tra Vinh/VOV)

Sobre este logro, Nguyen Thi Bich Van, presidenta de la cooperativa, señaló: “Hemos creado un grupo de cooperación para gestionar en conjunto las actividades y recibir solicitudes de tours en nuestra localidad. En nuestras reuniones evaluamos qué servicios aún pueden mejorar. También elaboramos formularios para recoger la opinión de los visitantes, por ejemplo, su nivel de satisfacción y sugerencias. Gracias a las reseñas podemos elevar la calidad y hacer de nuestro destino un lugar cada vez mejor”.

En la aldea artesanal Tra Cuon, especializada en la elaboración del banh tet (pastel de arroz glutinoso en forma cilíndrica), se producen a diario miles de unidades. Destaca el taller de Hai Ly, con hasta 3 mil piezas diarias y reconocimientos OCOP de 4 estrellas para variedades como el banh tet tricolor o el Tu Quy (combo de cuatro).

Para diversificar la oferta, el establecimiento ha lanzado sets de ingredientes listos para preparar en casa, versiones congeladas para celebraciones y un banh tet de camarón seco muy demandado como obsequio.

Preparación del banh tet en el pueblo artesanal Tra Cuon. (Foto: Thach Tra Vinh/VOV)

Su propietaria, Nguyen Thi Diem Phuc, presentó así las producciones clave: “Hemos lanzado también el bánh tet de camarón seco, un formato más pequeño, con un precio que oscila entre 100 mil y 110 mil dongs (alrededor de 4 dólares), pensado como un obsequio práctico, pero manteniendo la calidad premium. Además, siguiendo la tendencia actual de los jóvenes que disfrutan del ambiente rural y de la decoración típica del Delta, creamos un set completo de ingredientes listos para preparar. Solo tienen que abrirlo, reunirse para envolver y cocinar los pasteles, y al amanecer ya pueden disfrutar de su propio banh tet recién hecho”.

Otro símbolo de la provincia es el coco de Cau Ke, famoso por su pulpa cremosa y sabor dulce, aunque con una vida útil no superior a siete días. Para superar esta limitación, la empresa Vicosap, con sede en la comuna de Tam Ngai, ha desarrollado productos innovadores como caramelos, yogur, coco cremoso deshidratado y, de manera exclusiva, coco rallado.

La firma dispone hoy de nueve líneas de producción, cuatro de ellas distinguidas con la certificación OCOP de 5 estrellas, lo que ha elevado este fruto típico a la categoría de marca nacional y obsequio diplomático. Cada mes se elaboran más de ocho toneladas destinadas a Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa.

Coco cremoso, variedad de pulpa espesa, utilizado para elaborar diversos productos reconocidos con la certificación OCOP de cinco estrellas. (Foto: Thach Tra Vinh/VOV)

Según explicó Lam Ngoc Tu, subdirectora de Vicosap: “Partimos envasando el coco al vacío, con sello de trazabilidad para regalos. Luego avanzamos hacia productos de mayor valor agregado, aplicando tecnologías de secado por sublimación, fermentación y liofilización. Hoy ofrecemos nueve gamas que llevan el coco de Cau Ke mucho más allá de nuestras fronteras”.

Las autoridades provinciales de Vinh Long han convertido el programa OCOP en pilar estratégico para dinamizar la economía rural, aprovechando tanto las materias primas locales como la riqueza cultural bajo un modelo de economía circular. Actualmente, la provincia cuenta con 1083 productos certificados, entre ellos 13 con la máxima distinción de 5 estrellas y 189 con 4 estrellas.

Mientras los productores perfeccionan calidad y presentación, las autoridades refuerzan la promoción en ferias, exposiciones y plataformas de comercio electrónico. Según Lu Quang Ngoi, presidente del Comité Popular provincial, el programa OCOP ha despertado el potencial agrícola y cultural de la región, consolidando sus fortalezas, en particular en la producción frutícola tradicional.

Con el respaldo de sus cultivos y oficios centenarios, los productos OCOP de Vinh Long se afianzan como una marca local de prestigio, capaz de realzar sabores y valores autóctonos, y de contribuir a un desarrollo rural sostenible que proyecta la identidad cultural de la provincia al mundo.