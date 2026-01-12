Éxito del modelo de producción agrícola verde y circular en Hung Yen

En más de una hectárea la familia de Bui Nguyen Chat, en la aldea de Dong, comuna de Thuy Anh, desarrolla un sistema de cría de gallinas ponedoras sobre camas biológicas. A diferencia de los métodos tradicionales, los desechos se procesan directamente en el gallinero, lo que evita malos olores, reduce el riesgo de enfermedades y garantiza la estabilidad de las aves.

Con más de seis mil gallinas, la granja suministra cada día más de tres mil huevos al mercado. La cama biológica solo requiere sustituirse dos o tres veces al año y puede reutilizarse como fertilizante.

Una granja de pollos en la aldea de Dong, comuna de Thuy Anh. (Foto: baohungyen.vn)

Bui Nguyen Chat afirmó: “Hoy en día, si no se aplica este método, la crianza en granja se complica. La cría cerrada exige utilizar camas biológicas, que solo se cambian tres o cuatro veces durante más de un año”.

En esta misma aldea varias familias combinan la cría de patos ponedores con la piscicultura. Las antiguas parcelas de arroz de bajo rendimiento se han reconvertido en estanques dotados de instalaciones cerradas y sistemas de tratamiento de agua en ciclo continuo.

Los patos nadan en el estanque, oxigenan el agua y aprovechan fibras vegetales y residuos, que sirven de alimento para los peces. Así, el agua se mantiene limpia, los peces crecen con rapidez y se reducen los costes de alimentación, al tiempo que disminuyen la contaminación y los riesgos sanitarios. Este modelo integrado huerto–estanque–patos ponedores genera ingresos anuales de entre 5.700 y 7.600 dólares por hogar.

El modelo de vínculo de producción en la Cooperativa de Producción y Suministro de Vegetales y Plantas Medicinales An Thinh Phat, Comuna de Tong Tran. (Foto: baohungyen.vn)

La comuna de Thuy Anh cuenta ya con 30 hogares que aplican con éxito modelos de economía agrícola circular. La reutilización de residuos y subproductos no solo contribuye a producir alimentos seguros, reducir el desperdicio y proteger el entorno, sino también a impulsar una agricultura moderna, sostenible y resiliente frente al cambio climático.

Ngo Van Phuc, presidente de la Asociación de Agricultores de la comuna, informó: “El Frente de la Patria y las organizaciones sociopolíticas han coordinado con escuelas y distintas unidades para organizar talleres de capacitación, transferir conocimientos científicos y técnicos, y ofrecer cursos de formación profesional a los agricultores. Paralelamente, se ha intensificado la divulgación para animar a afiliados y propietarios de granjas a aplicar modelos de economía circular cerrada”.

El éxito de estos modelos en Thuy Anh no solo ha permitido aumentar los ingresos y mejorar la calidad de vida de los residentes, sino también proteger el medio ambiente y preservar un entorno rural verde, limpio y ordenado. Además, aporta experiencias valiosas para ampliar y consolidar una agricultura moderna, eficiente y sostenible.

En la comuna de Tong Tran, la Cooperativa de Producción de Hortalizas, Frutas y Plantas Medicinales An Thinh Phat es un referente en agricultura verde basada en ciencia y tecnología. Su director, Bui Van Phuong, ha invertido en más de tres hectáreas destinadas a invernaderos para cultivar melón, pepino, pimiento y tomate conforme a los estándares orgánicos VietGAP (Buenas Prácticas Agrícolas de Vietnam).

Una cooperativa Thinh Phat para la producción y suministro de verduras, frutas y plantas medicinales ofrece empleo estable a 10 trabajadores con ingresos que oscilan entre 5 y 9 millones de dong por persona al mes. (Foto: baohungyen.vn)

Gracias al estricto cumplimiento de los procedimientos de cuidado y cosecha los productos alcanzan altos rendimientos y calidad, con una buena acogida en el mercado. En 2024 la cooperativa suministró cerca de 80 toneladas de melón, casi 50 toneladas de pepino y 12 toneladas de pimiento y tomate, generando ingresos superiores a los 113.700 dólares.

Bui Van Phuong, señaló: “Actualmente disponemos de dos productos certificados del programa OCOP (Cada comuna, un producto), el melón, con calificación de cuatro estrellas, y el pepino, con tres estrellas. El mercado es estable. Además de proveer a socios que distribuyen en cadenas de supermercados, suministramos a tiendas especializadas y canales de regalos, donde la acogida es muy positiva”.

La cooperativa An Thinh Phat prevé ampliar su superficie y aumentar la producción agrícola segura y de alta calidad.

Nguyen Van Trang, subdirector del Servicio de Agricultura y Medio Ambiente de Hung Yen, dijo lo siguiente: “Este es un modelo ejemplar de producción agrícola con tecnología avanzada, mediante casas de malla e invernaderos para cultivar melón, uno de los productos hortofrutícolas de mayor valor económico de la provincia. Es una orientación que el sector agrícola y las autoridades locales están promoviendo, dirigida a agricultores con conocimientos científicos y técnicos y capacidad financiera para invertir en modelos similares”.

Los resultados en Hung Yen confirman que la agricultura verde y circular es una orientación adecuada para avanzar hacia un desarrollo moderno y sostenible. La aplicación de la ciencia y la técnica, unida a una mayor conciencia ambiental y al aprovechamiento eficiente de los recursos locales, ha permitido incrementar el valor económico y construir un ecosistema productivo seguro y respetuoso con el entorno.

Este enfoque no solo sienta las bases para que Hung Yen amplíe sus zonas agrícolas estratégicas, sino también constituye una experiencia valiosa para replicarse en otras localidades y contribuir así a lograr una agricultura vietnamita más verde, limpia y sostenible.