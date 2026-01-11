Floricultores de My Phong entran a la temporada alta del Tet

Previo a la entrega de los encargos florales, los agricultores de My Phong viven jornadas especialmente ajetreadas, dedicando casi todo el día al cuidado de las plantas, con apenas breves pausas para descansar.

La aldea florícola de My Phong se erige como la principal zona de cultivo de flores para el Tet en la antigua provincia de Tien Giang, actualmente integrada en la provincia de Dong Thap. (Foto: Chu Trinh/VOV)

Nguyen Van Bay, un floricultor del caserío de My Hoa con casi 20 años de experiencia, compartió que ha sembrado 400 crisantemos en óptimas condiciones de crecimiento junto a más de 1200 macetas de crisantemos indios y 500 macetas de damasquina.

Mientras tanto, la familia de Le Van Khoi, floricultor del caserío Phong Thuan A, pasa prácticamente todo el día en los campos de flores. Cada jornada comienza desde las seis de la mañana y no regresan a casa hasta caer la noche. En esta etapa el cuidado de los crisantemos indios resulta especialmente exigente, debido a las condiciones climáticas inestables.

Con motivo del Tet 2026, los agricultores de My Phong prevén suministrar al mercado cerca de un millón de macetas de flores, pertenecientes a diversas variedades. (Foto: Chu Trinh/VOV)

Así explicó el agricultor Khoi al decir: “Este año, al iniciar la temporada de cultivo, hemos enfrentado muchas dificultades. Solo con un cuidado muy minucioso hemos logrado que las plantas crezcan en estas condiciones. El clima ha sido muy inestable, con alternancia de sol y lluvia, lo que ha afectado seriamente a los cultivos, incluso provocando quemaduras en las hojas. Por eso debemos atenderlas de manera constante, aplicando tratamientos y nutrientes para fortalecer las plantas”.

El cultivo de flores para el Tet es la actividad principal de cientos de familias en el barrio de My Phong. Gracias a su dedicación, creatividad y aplicación de conocimientos y técnicas agrícolas, la mayoría de los campos florales logran la calidad requerida y son muy solicitados por comerciantes de diversas regiones para abastecer el mercado durante las festividades.

Los habitantes de la aldea florícola de My Phong desarrollan intensas labores de producción en la campaña de flores destinada al Tet. (Foto: Chu Trinh/VOV)

Pham Thanh Long, del caserío Binh Phong, explicó que este año su familia cultiva 10 variedades de flores frescas. Basándose en la experiencia de temporadas anteriores, sus campos han sido sembrados y cuidados con esmero, logrando un desarrollo saludable de las plantas.

“Aunque los costos de cultivo como sustrato, fibra de coco, mano de obra, fertilizantes y otros insumos han aumentado considerablemente, veo que la producción de este año se muestra satisfactoria, a diferencia del año pasado, cuando algunas flores se dañaron y el precio de venta fue bajo”, agregó Thanh Long.

Se estima que para la festividad del Año Nuevo Lunar los agricultores de My Phong suministrarán cerca de un millón de canastas de flores de distintos tipos como crisantemos, damasquina, gerbera, kalanchoe, flor de terciopelo, girasoles, margaritas colgantes, entre otros.

Los crisantemos holandeses son objeto de un esmerado proceso de cultivo antes de su traslado a los mercados florales de primavera. (Foto: Chu Trinh/VOV)

Además de abastecer mercados fuera de la provincia, los productores llevarán sus producciones al Mercado de Flores de Primavera en la Plaza Hung Vuong y otros puntos de venta en su vecindario.

“El año pasado la venta en el mercado estuvo buena, las flores lucian hermosas. Este año creo que no serán tan buenas como entonces, por lo que estoy podando nuevamente las ramas para mejorar la calidad. Los crisantemos indios llevan cuatro meses y se están desarrollando correctamente. Estamos buscando un lugar para abrir una tienda y atender mejor a los clientes”, comentó Nguyen Thi No, quien lleva más de 30 años dedicada al cultivo de flores de Tet en My Phong.

En los últimos años los agricultores locales han introducido nuevas variedades de flores para satisfacer la demanda del mercado. Con pasión y dedicación, aspiran a ofrecer canastas de flores vibrantes para hermosear hogares en ocasión del Tet.