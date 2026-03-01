Desarrollo local
Campos de té en Thai Nguyen prosperan en la nueva era digital
|To Van Khiem, secretario del Partido, jefe de la aldea de Khe Coc y presidente de la junta directiva de la Cooperativa de Té de Khe Coc, (primero a la izquierda), presenta una plantación de té a los visitantes. (Foto: Cong Luan/VOV)
En las extensas colinas de té de un verde intenso que se despliegan en la aldea de Khe Coc, la impronta de la era digital se percibe con claridad. Si antes el riego dependía por completo del esfuerzo manual, hoy sistemas automáticos y semiautomáticos abastecen de agua a los cultivos.
En varias parcelas, la tecnología digital se ha integrado plenamente al proceso productivo: a través del teléfono móvil, los agricultores pueden consultar el clima, supervisar la fertilización y activar el riego con solo unos toques en la pantalla. Así, el trabajo en el campo combina tradición y modernidad para optimizar el rendimiento y mejorar la calidad del té.
Al respecto, To Van Khiem, jefe de la aldea de Khe Coc y presidente de la Junta de Administración de la Cooperativa de Té de Khe Coc explicó: “Antes, los agricultores registraban manualmente en cuadernos cada actividad realizada en el campo. Con la incorporación de la aplicación VNPT Green para llevar el diario agrícola en el teléfono móvil, el proceso se ha vuelto mucho más práctico y eficiente. Además, se ha puesto en marcha un modelo piloto de riego totalmente automatizado en una superficie de unas dos hectáreas. Mediante sensores que controlan la temperatura y la humedad del suelo, el sistema se activa automáticamente cuando los niveles descienden por debajo del umbral adecuado para el té: las válvulas se abren y la bomba entra en funcionamiento. Esta tecnología facilita considerablemente el trabajo y optimiza el cuidado de los cultivos”.
|Solo con su teléfono inteligente, Khiem puede administrar toda la plantación de té de su familia a distancia. (Foto: Cong Luan/VOV)
Entre las 142 familias residentes en la aldea de Khe Coc, 137 se dedican al cultivo de té, en un área que abarca casi 90 hectáreas. Gracias a la incorporación de la tecnología digital, entre la cual se destacan la aplicación “el diario agrícola digital”, cada producto lanzado al mercado hoy, cuenta con su trazabilidad de origen. Además, el sistema de riego automático ha permitido a los campesinos generar una cosecha más en invierno, aumentando así considerablemente sus ingresos. Dong Thi Lien, una agricultora local compartió: “Ahora podemos controlar con precisión los tiempos, garantizar un cuidado conforme al proceso establecido y aplicar los períodos de aislamiento de manera adecuada. Esto hace que nuestros productos generan mayor confianza entre los consumidores. En el futuro, seguiremos adoptando las últimas tecnologías para que el cultivo de té continúe desarrollándose y mejorando”.
|Turistas visitan la Cooperativa de Té de Khe Coc. (Foto: Cong Luan/VOV)
En la comuna de Vo Tranh, la transformación digital no se trata de una campaña puntual, sino una prioridad estratégica respaldada por una resolución del Partido local. El objetivo es digitalizar toda la cadena de valor del té, desde el cultivo hasta la comercialización. Según Hoang Van Thien, secretario del Comité del Partido de la comuna, la aplicación de la ciencia, la innovación y la digitalización en la agricultura, especialmente en el cultivo de té, constituye una de las prioridades de las políticas locales.
“Nuestra meta es que todas las empresas y cooperativas con zonas de cultivo incorporen tecnología digital en la producción y gestión de la cadena, desde la siembra hasta la venta. Con ello garantizamos transparencia, trazabilidad y un mayor prestigio para el té de Vo Tranh”, agregó Thien.
|Las plantas de té han ayudado a los habitantes locales a salir de la pobreza y alcanzar una riqueza sostenible. (Foto: Cong Luan/VOV)
La digitalización en la producción de té en Vo Tranh ha sido posible gracias a las políticas favorables y al apoyo y asistencia de las autoridades locales. Así precisó Nguyen Thi Thuy, presidenta de la Asociación de Agricultores de la comuna: “Partimos de una necesidad real, por eso cuando introdujimos la tecnología, los agricultores la recibieron con entusiasmo. En coordinación con el Grupo de Correos y Telecomunicaciones, los organismos especializados y la Asociación Provincial de Agricultores, organizamos capacitaciones sobre transformación digital. El año pasado formamos a los productores en la aplicación de la trazabilidad en la producción. Así, fueron comprendiendo su importancia: les permite transparentar la información, aumentar el valor de sus productos y fortalecer su competitividad en el mercado”.
Los pequeños gestos de pulsar una pantalla y registrar cada jornada en un diario digital están transformando silenciosamente el paisaje de Vo Tranh. En las colinas de Khe Coc, la tecnología no reemplaza la tradición, sino que la potencia. La transformación digital no solo incrementa el valor del té, sino que impulsa una nueva mentalidad entre los agricultores: del cultivo artesanal a una agricultura inteligente y competitiva. Así, entre hojas verdes y señales digitales, Vo Tranh escribe una nueva página de desarrollo, donde innovación y tradición avanzan de la mano hacia un futuro más próspero.