Campos de té en Thai Nguyen prosperan en la nueva era digital

To Van Khiem, secretario del Partido, jefe de la aldea de Khe Coc y presidente de la junta directiva de la Cooperativa de Té de Khe Coc, (primero a la izquierda), presenta una plantación de té a los visitantes. (Foto: Cong Luan/VOV)

En las extensas colinas de té de un verde intenso que se despliegan en la aldea de Khe Coc, la impronta de la era digital se percibe con claridad. Si antes el riego dependía por completo del esfuerzo manual, hoy sistemas automáticos y semiautomáticos abastecen de agua a los cultivos.

En varias parcelas, la tecnología digital se ha integrado plenamente al proceso productivo: a través del teléfono móvil, los agricultores pueden consultar el clima, supervisar la fertilización y activar el riego con solo unos toques en la pantalla. Así, el trabajo en el campo combina tradición y modernidad para optimizar el rendimiento y mejorar la calidad del té.

Al respecto, To Van Khiem, jefe de la aldea de Khe Coc y presidente de la Junta de Administración de la Cooperativa de Té de Khe Coc explicó: “Antes, los agricultores registraban manualmente en cuadernos cada actividad realizada en el campo. Con la incorporación de la aplicación VNPT Green para llevar el diario agrícola en el teléfono móvil, el proceso se ha vuelto mucho más práctico y eficiente. Además, se ha puesto en marcha un modelo piloto de riego totalmente automatizado en una superficie de unas dos hectáreas. Mediante sensores que controlan la temperatura y la humedad del suelo, el sistema se activa automáticamente cuando los niveles descienden por debajo del umbral adecuado para el té: las válvulas se abren y la bomba entra en funcionamiento. Esta tecnología facilita considerablemente el trabajo y optimiza el cuidado de los cultivos”.