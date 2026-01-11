Parque Nacional Ben En impulsa conservación y medios de vida verdes

Un tipo de monos del género Macaca. (Fuente: VNA)

A través de la implementación de numerosos proyectos científicos, la Junta Administrativa del Parque Nacional Ben En, en la provincia vietnamita de Thanh Hoa, ha logrado resultados positivos en la conservación de especies de fauna silvestre raras y valiosas, al tiempo que ha generado medios de vida verdes, contribuyendo al desarrollo del ecoturismo y al aumento de los ingresos de la población local.

Los proyectos de investigación han permitido identificar el número de individuos, la composición de especies, las áreas de distribución y los riesgos de disminución poblacional, sentando las bases para la elaboración de soluciones de conservación eficaces, especialmente para las especies endémicas incluidas en el Libro Rojo de Vietnam. Numerosos estudios han demostrado una alta eficacia práctica, al proteger especies en peligro de extinción y, simultáneamente, atraer a visitantes de ecoturismo al Parque Nacional Ben En.

Destaca el proyecto de investigación, evaluación del estado actual y conservación de las especies de monos del género Macaca durante el período 2019–2022. En el marco de esta iniciativa, la Junta Administrativa organizó cursos de capacitación para fortalecer las capacidades de 54 funcionarios en 10 comunas y 34 aldeas de las zonas núcleo y de amortiguamiento; celebró 34 conferencias de sensibilización dirigidas a unas 1.700 personas y firmó compromisos para la protección de los bosques y de las especies de monos.

Los resultados registraron en la naturaleza tres especies de monos del género Macaca, con un total de 279 individuos, contribuyendo a elevar la conciencia comunitaria y a fomentar la entrega voluntaria de animales silvestres.

Un tipo de monos del género Macaca. (Fuente: VNA)

Asimismo, el proyecto de investigación sobre especies de mamíferos del orden de los roedores (2022–2025) ha identificado cerca de 30 especies pertenecientes a cuatro familias distintas, entre ellas varias incluidas en el Libro Rojo de Vietnam.

En el Centro de Conservación para el Desarrollo de la Biodiversidad y Servicios Ambientales Forestales, las fuerzas forestales están llevando a cabo labores de rescate, cuidado y reproducción en cautiverio de 15 especies de fauna silvestre raras, combinadas con su reintroducción en la naturaleza y la construcción de modelos de medios de vida adecuados para la población local.

Según dirigentes de la Junta Administrativa del Parque Nacional Ben En, las actividades de conservación no solo contribuyen a preservar la biodiversidad, sino que también generan empleo, incrementan los ingresos y fortalecen medios de vida sostenibles para las comunidades de la zona de amortiguamiento.

En el futuro, el Parque continuará implementando proyectos científicos, reforzará la cooperación internacional y promoverá la divulgación para elevar la conciencia comunitaria sobre el valor de las especies de fauna silvestre raras y valiosas./.