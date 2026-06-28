Monte Dinh, un atractivo destino ecoturístico del Sudeste de Vietnam

Situado a unos 80 kilómetros del centro de Ciudad Ho Chi Minh, el monte Dinh se ha consolidado como uno de los destinos ecoturísticos más destacados de la región sudeste de Vietnam, gracias a sus paisajes naturales preservados, su valor histórico y su singular espacio espiritual.

Durante la temporada de lluvias, el agua del arroyo que fluye desde su nacimiento hacia el cauce rocoso atrae a muchos turistas que vienen a bañarse. (Fuente: VNA)

Ubicado en las comunas de Tan Hai, Long Huong y Chau Pha, el monte Dinh se eleva a más de 500 metros sobre el nivel del mar y está cubierto por extensos bosques y una red de arroyos naturales. Desde hace años, constituye un destino habitual para los amantes de la naturaleza, la aventura y las escapadas de fin de semana.

Además de sus atractivos paisajísticos, el monte Dinh está estrechamente vinculado a la historia de la antigua zona de Ba Ria. Según diversas fuentes, el nombre de la montaña proviene de Yen Thanh Hau, un general de la dinastía Nguyen, quien estableció allí un campamento militar durante las expediciones destinadas a colonizar este territorio.

Uno de los lugares más emblemáticos es la cima La Ban, desde donde los visitantes pueden contemplar una panorámica de la antigua provincia de Ba Ria-Vung Tau y de la península de Long Son. En el pasado, este lugar sirvió como helipuerto del ejército estadounidense debido a su relieve llano y su amplia visibilidad. Actualmente, es un popular punto de senderismo y fotografía.

Por otra parte, los arroyos Tien y Da ofrecen espacios ideales para el descanso en plena naturaleza. Sus aguas cristalinas fluyen entre rocas cubiertas de musgo, creando un entorno tranquilo donde numerosos excursionistas recuperan energías tras la ascensión.

Además del ecoturismo, el monte Dinh alberga destacados destinos espirituales como las pagodas Hang Mai, Tay Phuong y Phat Quang. En medio del silencio del bosque, el sonido de las campanas se mezcla con el murmullo del viento y del agua, generando una atmósfera de serenidad que atrae a numerosos fieles y visitantes.

Una pagoda en el monte Dinh. (Fuente: VNA)

En los últimos años, impulsado por el auge del turismo de experiencias y ecológica, el monte Dinh ha reforzado su atractivo entre los excursionistas locales y foráneos. Gracias a su proximidad a grandes centros urbanos, sus paisajes bien conservados y su riqueza histórica y cultural, la zona posee un notable potencial para desarrollar el ecoturismo, el senderismo y el turismo de descanso.

No obstante, para aprovechar plenamente estas ventajas, el desarrollo turístico debe ir acompañado de la protección ambiental, la conservación de los ecosistemas forestales y la garantía de seguridad para los visitantes. Diversos clubes de senderismo y grupos de voluntarios organizan regularmente campañas de recogida de residuos y actividades de sensibilización ambiental para preservar la belleza natural del lugar.

Con sus valores naturales, históricos y espirituales, el monte Dinh consolida progresivamente su posición como uno de los destinos ecoturísticos más singulares del Sudeste de Vietnam./.