Sector ferroviario vietnamita gana impulso con trenes turísticos y patrimoniales

22/07/2026

Los trenes turísticos, patrimoniales y especializados impulsan el aumento de pasajeros e ingresos del sector ferroviario de Vietnam en 2026.

El sector ferroviario vietnamita registra un crecimiento positivo en número de pasajeros e ingresos gracias a la puesta en marcha de nuevos productos como trenes turísticos, patrimoniales y de servicios especializados, lo que abre un nuevo camino para su desarrollo.

Muchos productos y servicios nuevos atraen clientes

Desde su entrada en funcionamiento en mayo de 2025, el tren de alta calidad "Hoa Phuong Do" (Flor de Flamboyán), que conecta Hanoi y Hai Phong, ha realizado cerca de tres mil viajes y transportado aproximadamente a 1,33 millones de pasajeros.

El tren de alta calidad "Hoa Phuong Do" (Flor de Flamboyán), que conecta Hanoi y Hai Phong. Foto: Khanh Long/VNP

Actualmente, la ruta opera con cuatro pares de trenes diarios y registra una demanda de entre dos mil 500 y tres mil viajeros por día, cifra que aumenta hasta entre cinco mil 500 y seis mil durante los fines de semana y los días festivos.

El director de la filial de la Compañía de Transporte Ferroviario en Hai Phong, Tran Van Hanh, informó que los ingresos de la ruta Hanoi-Hai Phong crecieron un 15% en los últimos seis meses en comparación con el mismo período de 2025. Explicó que el sistema de venta de boletos en línea permite ajustar de manera flexible la composición de los vagones para responder al incremento de la demanda.

El tren de alta calidad "Hoa Phuong Do" (Flor de Flamboyán), que conecta Hanoi y Hai Phong. Foto: Khanh Long/VNP

El vagón VIP del tren "Hoa Phuong Do" (Flor de Flamboyán) tiene un diseño lujoso. Fotos: Khanh Long/VNP

Además, el sector ferroviario ha reforzado la conexión entre las estaciones y los principales destinos turísticos mediante servicios de autobús y alquiler de motocicletas, al tiempo que desarrolla espacios para fotografías, recorridos urbanos (city tours) y un mapa turístico digital de Hai Phong con el objetivo de enriquecer la experiencia de los viajeros.

En la región central, el tren "Viaje de conexión del patrimonio de la región central", que une Hue y Da Nang y comenzó a operar en marzo de 2026, también despierta un notable interés entre los turistas.

Uno de sus principales atractivos es la parada en Lang Co, donde los pasajeros pueden contemplar el paisaje, fotografiar el magestuoso paso de Hai Van y disfrutar a bordo de espectáculos artísticos y especialidades gastronómicas de la región. De cara al futuro, el sector ferroviario estudia ampliar esta oferta con una nueva ruta patrimonial entre Hue y Dong Hoi, destinada a conectar varios destinos turísticos emblemáticos y fortalecer el turismo interregional.

En cuanto a los trenes especializados, tras nueve meses de operación, la línea Hai Duong-Hai Phong ha transportado a más de 170 mil pasajeros con una ocupación superior al 90%. La ruta dedicada al traslado del personal médico del Hospital Bach Mai entre Hanoi y Phu Ly también ha alcanzado una elevada tasa de ocupación, con un promedio cercano a los 400 pasajeros por viaje en días laborales.

El Tren de Hanoi, también conocido como el “Tren de las Cinco Puertas”. Fuente: VNP

Crecen los ingresos y la rentabilidad del transporte ferroviario

Según la Corporación de Ferrocarriles de Vietnam (VNR), en la primera mitad de 2026, el sector transportó a unos 3,9 millones de pasajeros, lo que representa un incremento del 5,2% en comparación con el mismo período de 2025.

Sjourney, el primer tren de lujo de Vietnam. Foto: Thong Hai/VNP

Varias rutas registraron incrementos de ingresos de dos dígitos, entre ellas Hanoi-Lao Cai (27%), Hanoi-Da Nang (12%) y Hanoi-Hai Phong (más del 12%). El tren "Viaje del Patrimonio" entre Hue y Da Nang reportó un aumento del 11% en volumen de pasajeros y del 41% en ingresos. Adicionalmente, 13 trenes chárter transportaron a más de cinco mil 400 personas, aportando más de 608 mil dólares en ingresos.

Sjourney, filial de PYS Travel, en colaboración con la Corporación de Ferrocarriles de Vietnam, ofrece tours de lujo por todo Vietnam y otros viajes que atraen a muchos turistas con promociones de hasta un 20 % de descuento… Foto: Phan Phuong - VNA

La VNR atribuyó estos resultados a la constante diversificación de sus productos y servicios. En los próximos meses, la empresa continuará ampliando la oferta de trenes turísticos, chárter, especializados y de corta distancia, integrando el transporte ferroviario con servicios turísticos, alojamiento y visitas guiadas para incrementar el atractivo de este medio de transporte.

En cuanto a los resultados económicos, en el primer semestre de 2026, la producción consolidada de la VNR superó los 205 millones de dólares, mientras que los ingresos alcanzaron más de 197 millones de dólares, un aumento interanual del 4,1%; los beneficios después de impuestos superaron 4,1 millones de dólares, alcanzando el 151% del plan anual. Por su parte, el bloque de transporte obtuvo alrededor de 114 millones de dólares en ingresos, lo que supone un crecimiento del 8,8%./.

VNA/VNP