Long Dien Son: el “oasis verde” en el corazón de Tay Ninh

07/07/2026

Cuando se habla de Tay Ninh, muchas personas piensan inmediatamente en la montaña Ba Den, conocida como el “techo del sur de Vietnam”, uno de los destinos espirituales más famosos de la región. Además, a unos 3 km de allí, un espacio ecológico de exuberante vegetación se está convirtiendo en un destino muy popular entre los jóvenes y las familias durante los calurosos días de verano: la zona turística Long Dien Son en el barrio de Binh Minh.

Vista panorámica de la zona turística Long Dien Son. FOTO: NGUYEN LUAN/VNP

Con una superficie aproximada de 27 hectáreas, Long Dien Son surgió a partir de antiguos campos de cultivo de baja productividad. Gracias a la audaz iniciativa de su director general, Nguyen Van Nung, el sitio se transformó en un complejo turístico ecológico. Los huertos de árboles frutales, las amplias praderas y el arroyo natural que rodean el lugar crean un paisaje armonioso, contribuyendo a enriquecer la vida cultural y espiritual de la comunidad y a impulsar el desarrollo del turismo local.

Long Dien Son tiene una superficie aproximada de 27 hectáreas . FOTO: NGUYEN LUAN/VNP

Long Dien Son cautiva por sus abundantes zonas verdes y su singular sistema de lagos artificiales. En este entorno natural y apacible, los visitantes pueden dejar atrás el ajetreo cotidiano y disfrutar de la tranquilidad.

Los visitantes pueden relajarse remando en el lago Thien Nga, mientras contemplan el paisaje. FOTO: NGUYEN LUAN/VNP

Gracias a su ubicación privilegiada, a unos 40 km de la frontera con Camboya, el sitio atrae a numerosos visitantes camboyanos. El sitio, diseñado en plena armonía con la naturaleza, ofrece una amplia variedad de actividades recreativas aptas para todas las edades.

Uno de los mayores atractivos es el parque acuático.

FOTO: NGUYEN LUAN/VNP

Los visitantes pueden relajarse remando en el lago Thien Nga, mientras contemplan el paisaje. La zona de atracciones cuenta con diferentes juegos. Además, dispone de una zona de experiencias extremas inspirada en los 18 niveles del infierno y de un moderno cine en 5D. Uno de los mayores atractivos es el parque acuático, donde los visitantes pueden refrescarse en piscinas de aguas cristalinas y divertirse con las olas artificiales. Es el lugar ideal para combatir el calor del verano.

Durante nuestra visita, conocimos a un grupo de doce jóvenes procedentes de la provincia camboyana de Svay Rieng. Tras buscar informaciones en internet, decidieron elegir Tay Ninh como destino para una excursión de fin de semana. Después de conquistar la cima de la montaña Ba Den, continuaron su recorrido en Long Dien Son, donde disfrutaron plenamente de las atracciones y del animado ambiente veraniego.

Gracias a la perfecta combinación entre naturaleza y entretenimiento moderno, Long Dien Son consolida cada vez más su posición como uno de los destinos turísticos más atractivos de Tay Ninh, ofreciendo a sus visitantes momentos de relajación y experiencias inolvidables./.

P or VNP/Son Nghia Fotos: Nguyen Luan



