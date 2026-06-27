Festival del Loto de Hanói 2026: cuando la flor emblemática se convierte en identidad cultural

El Festival del Loto de Hanói 2026 abrió sus puertas a orillas del Lago del Oeste (Ho Tay), con un amplio programa de actividades destinado a realzar el valor cultural de la flor de loto y consolidarla como uno de los símbolos turísticos más representativos de la capital vietnamita.

Escenario de la ceremonia inaugural del Festival del Loto de Hanói 2026. Foto: Viet Cuong/VNP

La noche del 26 de junio quedó inaugurado el Festival del Loto de Hanói 2026 bajo el lema “Belleza del loto de Hanói” en el Jardín Ly Tu Trong, ubicado en el barrio de Tay Ho. El evento, organizado por el Departamento de Turismo de Hanói en coordinación con las autoridades locales, busca poner en valor la flor de loto, profundamente arraigada en la cultura vietnamita, y reforzar la imagen de Hanói como un destino destacado del turismo cultural.

A la ceremonia asistieron dirigentes del Partido y del Estado, autoridades de Hanói, representantes del cuerpo diplomático, organizaciones internacionales, asociaciones, empresas, artesanos, así como numerosos residentes y visitantes nacionales e internacionales.

Dirigentes del Partido y del Estado, junto con representantes e invitados, participan en la ceremonia inaugural del Festival del Loto de Hanói 2026. Foto: Viet Cuong/VNP

Desde hace siglos, el loto ocupa un lugar privilegiado en la vida espiritual de los vietnamitas como símbolo de pureza, resiliencia y de los valores más nobles de la identidad nacional. En Hanói, ciudad de mil años de historia, esta flor trasciende su belleza natural para convertirse en parte inseparable del paisaje del Ho Tay, de la gastronomía, las artes y el refinado estilo de vida de los habitantes de la antigua capital.

Al intervenir la inauguración, la directora del Departamento de Turismo de Hanói, Dang Huong Giang, destacó que el festival no solo constituye una plataforma para promover la imagen de la capital entre el público nacional e internacional, sino que también refleja la determinación de la ciudad de desarrollar productos turísticos con una identidad cultural propia.

Dang Huong Giang, directora del Departamento de Turismo de Hanói, pronuncia el discurso inaugural del Festival del Loto de Hanói 2026, reafirmando el compromiso de la capital con el desarrollo del turismo cultural vinculado a la flor de loto. Foto: Viet Cuong/VNP

La funcionaria señaló que la puesta en valor del patrimonio tradicional, combinada con la creatividad de artistas, artesanos, empresas y comunidades locales, contribuirá a consolidar a Hanói como un destino atractivo, innovador y competitivo dentro de la región

El festival se celebra del 26 al 28 de junio en diversos espacios culturales de la ciudad. Sus principales actividades tienen lugar en el Jardín Ly Tu Trong, el Espacio Cultural Creativo de Tay Ho y el Jardín Lac Long Quan, además de otras 16 comunas y barrios donde se cultiva el loto.

Representantes del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo entregan el certificado que inscribe el oficio tradicional de elaboración del té de loto de Tay Ho en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional. Foto: Viet Cuong/VNP

Autoridades de Hanói entregan las decisiones de reconocimiento a nuevos destinos turísticos de la ciudad durante la ceremonia inaugural del festival. Foto: Viet Cuong/VNP

Bajo los ejes temáticos "Loto: Esencia y vida", "Loto: Arte y creatividad" y "Loto: Espectáculos y comunidad", el programa ofrece al público múltiples experiencias para descubrir la presencia de esta flor en la cultura contemporánea vietnamita.

En el espacio "Loto: Esencia y vida", los visitantes pueden admirar más de treinta variedades de loto procedentes de Hanói y de distintas regiones del país, además de conocer productos artesanales, artículos OCOP, diseños de moda y obras artísticas inspiradas en esta flor. También se presentan oficios tradicionales como el tejido con fibra de loto, el refinado arte del té perfumado con loto y una amplia muestra de la gastronomía elaborada a partir de esta planta.

Embajadores y representantes del cuerpo diplomático y de organizaciones internacionales asisten a la inauguración del Festival del Loto de Hanói 2026. Foto: Viet Cuong/VNP

Visitantes extranjeros degustan una taza del tradicional té de loto del Lago del Oeste. Foto: Viet Cuong/VNP Por su parte, el espacio "Loto: Arte y creatividad" reúne exposiciones de caligrafía, pintura y artes visuales inspiradas en el loto, además del concurso pictórico "Momentos del loto de Tay Ho", en el que participan alrededor de 500 niños, entre ellos casi un centenar de menores extranjeros, contribuyendo a difundir la cultura vietnamita entre las nuevas generaciones de diferentes países. Uno de los momentos más esperados del festival es el desfile artístico "El loto llega a las calles", celebrado el 27 de junio a lo largo del Lago del Oeste. Centenares de participantes, ataviados con el tradicional ao dai decorado con motivos florales de loto, protagonizan una colorida celebración que pone en valor tanto el traje nacional vietnamita como la elegancia característica de Hanói. Actuaciones artísticas evocan la belleza del loto y la identidad cultural de Thang Long-Hanói. Foto: Viet Cuong/VNP Actuaciones artísticas evocan la belleza del loto y la identidad cultural de Thang Long-Hanói. Foto: Viet Cuong/VNP Actuaciones artísticas evocan la belleza del loto y la identidad cultural de Thang Long-Hanói. Foto: Viet Cuong/VNP En la ceremonia inaugural, el Comité Organizador anunció oficialmente la inscripción del oficio tradicional de elaboración del té de loto de Quang An en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial Nacional. Asimismo, se hizo pública la decisión que reconoce oficialmente al Lago del Oeste (Ho Tay) como zona turística, dos hitos que refuerzan el valor patrimonial, paisajístico y turístico de este emblemático enclave de Hanói. El Festival del Loto de Hanói 2026 se celebra en el Jardín Ly Tu Trong, No. 2 de la calle de Thuy Khue. Foto: Viet Cuong/VNP Numerosos residentes y visitantes participan en las actividades experienciales organizadas en el marco del Festival del Loto de Hanói 2026. Foto: Viet Cuong/VNP Gracias a su variado programa de actividades, el Festival del Loto de Hanói aspira a consolidarse como una cita anual de referencia dentro del calendario cultural y turístico de la capital, contribuyendo a preservar las tradiciones, impulsar las industrias culturales y proyectar internacionalmente la imagen de una Hanoi elegante, creativa y orgullosa de su identidad./.

Por VNP/Viet Cuong

