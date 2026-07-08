Muong Coc: un encuentro con la serenidad en la campiña de Hanói

Tran Trung Hieu, subdirector del Departamento de Turismo de Hanói, interviene en la ceremonia de presentación de los productos turísticos. FOTO: Viet Cuong/VNP

Hanói aspira a convertir Muong Coc en un destino de turismo comunitario verde y responsable, con la población local como eje central, añadió el funcionatio. El lugar avanza asimismo hacia un modelo de cero emisiones netas, la limitación de los plásticos de un solo uso y el desarrollo de una red de “refill station”, puntos de recarga gratuita de agua para los visitantes.

Además de sus atractivos paisajes, el sitio conserva numerosos valores culturales distintivos del pueblo muong, entre ellos la música de gongs, las canciones populares, el Mo Muong (ritual funerario), la medicina tradicional a base de plantas, el arte culinario tradicional y múltiples costumbres transmitidas de generación en generación. Tales valores constituyen el alma de la oferta de turismo comunitario del lugar.

Encuentro para impulsar la conexión y el desarrollo del turismo comunitario en la región. FOTO: Viet Cuong/VNP

Nguyen Quang Duong, presidente del Comité Popular de la comuna de My Duc, afirmó que la localidad considera el turismo como uno de sus motores de desarrollo económico. Durante casi un año, la comuna ha creado un Comité de Coordinación del Turismo Comunitario, organizado cerca de ocho cursos de formación en competencias turísticas para los habitantes y movilizado a la comunidad para mejorar el paisaje, proteger el medio ambiente y desarrollar productos destinados a los visitantes.

Hasta la fecha, Muong Coc ha configurado un ecosistema turístico relativamente completo, con seis aldeas en la zona núcleo, 26 hogares que participan directamente en la prestación de servicios, siete homestays, cuatro farmstays y cerca de 60 recursos turísticos digitalizados. Los vacacionistas pueden elegir entre 18 programas de experiencias, que incluyen rutas en bicicleta, senderismo y actividades de descubrimiento de la naturaleza y la cultura local.

Una delegación de reconocimiento recorre paisajes y sitios históricos vinculados a los valores culturales tradicionales de Muong Coc. FOTO: Viet Cuong/VNP

Una delegación de reconocimiento recorre paisajes y sitios históricos vinculados a los valores culturales tradicionales de Muong Coc. FOTO: Viet Cuong/VNP

Una delegación de reconocimiento recorre paisajes y sitios históricos vinculados a los valores culturales tradicionales de Muong Coc. FOTO: Viet Cuong/VNP

Uno de los principales atractivos es el programa “Un día como muong”, que permite a los excursionistas integrarse en la vida local, en lugar de limitarse a recorrer el lugar como turistas.

Vu Van Tuyen, director de la agencia Travelogy y participante directo en la creación de estos productos, explicó que Muong Coc apuesta por experiencias altamente interactivas. Los visitantes pueden vestir los trajes tradicionales muong, recorrer en bicicleta los arrozales y los estanques de lotos, conocer el modelo VAC —huerto, estanque y corral— en Gio Nui Farmstay, degustar una comida tradicional, participar en juegos populares, vivir una noche de Mo Muong y disfrutar de un baño de pies con hojas medicinales.

“Muong Coc no vende productos escenificados, sino que comparte la vida real de la comunidad muong. Esa autenticidad será precisamente lo que le otorgue un atractivo duradero para los viajeros nacionales e internacionales”, aseguró.