Una nueva cueva de aproximadamente tres kilómetros de longitud, que alberga un colosal sistema de estalactitas y numerosos conjuntos de perlas de caverna de dimensiones inusualmente grandes, ha sido descubierta en el Parque Nacional de Phong Nha - Ke Bang, en la provincia centrovietnamita de Quang Tri.



El hallazgo, anunciado oficialmente hoy por la empresa Jungle Boss, posee un alto valor geológico y refuerza el potencial de la región para la investigación científica, la conservación ambiental y el desarrollo del turismo de aventura en este sitio reconocido por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad.

Descubren impresionante cueva en Vietnam con formaciones geológicas excepcionales (Foto: VNA)



La nueva formación subterránea ha sido bautizada como cueva Thang (Victory Cave), en honor al residente local que identificó inicialmente la ubicación de su entrada en la selva.

Inmediatamente después de recibir la información sobre el paradero del lugar, el equipo de expertos y exploradores de la mencionada compañía coordinó con la Junta de Gestión del Parque Nacional de Phong Nha - Ke Bang la organización de una expedición de reconocimiento, que comenzó el 3 de junio de 2026 y se extendió durante seis días de trabajo de campo intensivo.



Según los datos preliminares, la cueva Thang se ubica en la ruta intermedia que conecta la cueva Voi (Elefante) y el lago Ma Da, en el valle del mismo nombre, dentro de una zona de protección estricta del parque nacional.



En cuanto a sus dimensiones estructurales, la cavidad tiene una longitud estimada de 3.000 metros, una anchura media de 70 metros y múltiples tramos interiores donde el espacio se expande notablemente superando los 100 metros de ancho.

Descubren impresionante cueva en Vietnam con formaciones geológicas excepcionales (Foto: VNA)



El sistema dispone de dos accesos que dividen la estructura en dos ramificaciones independientes, donde la boca de entrada abarca un área de unos cinco metros cuadrados, mientras que la abertura de salida es sumamente estrecha, permitiendo únicamente el paso de una persona adulta a la vez.



Para acceder al interior y realizar el registro fotográfico y topográfico, los investigadores emplearon técnicas de espeleología, descendiendo en rápel hasta una profundidad de unos 20 metros.



En el fondo de la cavidad, los exploradores encontraron un espacio de proporciones colosales, cubierto casi por completo por un extenso sistema de estalactitas formadas a lo largo de cientos de miles de años mediante procesos geológicos y tectónicos.

El paisaje subterráneo resalta por presencia de enormes columnas de piedra de hasta 50 metros de altura, delicadas cortinas rocosas colgantes, estalagmitas de gran tamaño y diversas formaciones geomorfológicas que configuran un entorno natural de gran valor y completamente virgen.



El elemento más sobresaliente detectado durante la incursión fue la localización de una notable cantidad de cúmulos de perlas de caverna con tamaños sumamente impresionantes acumuladas en diversas secciones de la cavidad. Estas formaciones minerales, caracterizadas por su morfología esférica, una superficie pulida lisa y un tono blanco brillante, se encuentran concentradas de manera natural en el interior de oquedades y nichos de las rocas.

Descubren impresionante cueva en Vietnam con formaciones geológicas excepcionales (Foto: VNA)



Representantes de Jungle Boss enfatizaron que este tipo de configuración geológica es extremadamente raro, incluso para especialistas con amplia experiencia en exploración de cuevas, que no habían registrado antes una densidad similar de perlas de caverna como la observada en Thang.



Tras finalizar las labores de mapeo y recopilación de datos, la empresa presentó una propuesta a la Junta de Gestión del Parque Nacional de Phong Nha - Ke Bang para incluir la cueva Thang en un circuito turístico de dos días y una noche dentro del proyecto de ecoturismo en el valle de Ha Ma Da y la cueva Tra Ang, una iniciativa que ya recibió la aprobación de las autoridades administrativas en términos de política general.



Según los expertos, por su escala, estado de conservación y singularidad geológica, la cueva Thang podría convertirse en un nuevo atractivo destacado en las rutas de turismo de aventura de Quang Tri, diversificando la oferta turística especializada y aumentando el valor internacional del parque nacional./.