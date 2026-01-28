Mao y máscaras de los khmer

El artesanoThach Sang crea una máscara de estilo tradicional. (Foto: Thach Tra Vinh/VOV)

Con más de dos siglos de historia, este oficio acompaña rituales, celebraciones y representaciones teatrales. Sus formas, colores y motivos distinguen a los personajes, simbolizando la victoria del bien sobre el mal y augurando prosperidad.

Crear un Mao o una máscara requiere dominio técnico, creatividad y precisión. Cada pieza pasa por decenas de etapas, donde cada detalle muestra la dedicación del artesano.

En Giong Luc, comuna de Chau Thanh, Vinh Long, cuna del teatro Ro bam, los vecinos se reunían para actuar, cantar y bailar.

El artesano destacado Thach Sang recuerda:“Antes del festival Chol Chnam Thmay, los aficionados al Ro bam se encontraban en terrenos amplios para actuar y compartir experiencias. La tradición se difundió por toda la región, pero alcanzó su esplendor en Giong Luc”.

Hoy, Thach Sang sigue practicando danza, creando movimientos y elaborando máscaras para grupos locales y foráneos. Cada tambor y cada máscara evocan la época dorada del Ro bam.

El doctor Son Cao Thang, autor de numerosas investigaciones sobre la cultura jemer. (Foto: Thach Tra Vinh/VOV)

Lam Phen, artesano de la comuna Song Loc con más de 30 años de experiencia, subraya que el mayor reto es reflejar el espíritu de cada personaje: “Cada ‘Mao’ y máscara tiene rasgos únicos. Al crear los gigantes Krong-Reap y Kumaka, hay que mostrar su carácter malévolo, majestuoso o bondadoso. Solo así las interpretaciones emocionan al público”.

Desde 2002, Lam Phen exhibe su trabajo en el Estanque de Ba Om, sitio histórico nacional, y transmite el oficio a jóvenes. Para él, es un orgullo de su pueblo, no solo un medio de vida. Hoy, Mao y máscaras también se muestran en festivales y exposiciones, y se han convertido en un atractivo turístico de Vinh Long.

Productos típicos de sobreros y máscaras para representaciones teatrales jemeres, elaborados por una familia dedicada a la artesanía en Vinh Long. (Foto: Thach Tra Vinh/VOV)

Entre las nuevas generaciones, Son Cao Thang, vicedecano de la Facultad de Lengua, Cultura y Artes Jemer de la Universidad de Tra Vinh, afirmó: “Elaborar ‘Mao’ y máscaras exige precisión y dedicación. Como cualquier arte, requiere talento, constancia y creatividad. Busco crear piezas sofisticadas que eleven su valor artístico”.

El 27 de junio, el Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo incluyó el oficio de elaborar Mao y máscaras del pueblo jemer en Vinh Long en la lista de Patrimonios culturales intangibles nacionales. Sin embargo, cada vez hay menos artesanos expertos. Lam Huu Phuc, subdirector del Servicio de Cultura, Deportes y Turismo de Vinh Long, explicó: “La transmisión se realiza sobre todo en las familias, lo que dificulta su preservación. La técnica es compleja. Por eso organizamos talleres para mantener vivo el oficio y reforzar la cultura local”.

Las fiestas khmeres siempre están llenas de color. (Foto: Thach Tra Vinh/VOV)

A lo largo de los siglos, el oficio ha vivido altibajos, pero se ha transmitido sin interrupción. Hoy sigue siendo un arte vivo, presente en la vida cotidiana del pueblo khmer.