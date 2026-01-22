Cinco orientaciones rectoras del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita

El desarrollo de la cultura y del ser humano constituye la base, una importante fuente endógena, un gran motor impulsor, un pilar y un mecanismo regulador para el desarrollo rápido y sostenible del país.

El desarrollo de la cultura y del ser humano constituye la base, una importante fuente endógena, un gran motor impulsor, un pilar y un mecanismo regulador para el desarrollo rápido y sostenible del país.

- VNA/VNP -