Cultura, recurso endógeno clave para el desarrollo de Vietnam

Ciudadela Imperial de Hue. Foto: Thanh Hoa/VNP

La Resolución 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura nacional, emitida justo antes del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam (PCV), refleja la firme determinación del Partido de convertir la cultura en una base sólida, un recurso endógeno clave y una fuerza motriz para el desarrollo rápido y sostenible del país.

Muchos expertos destacan que la principal novedad de la Resolución 80-NQ/TW, en comparación con documentos anteriores, es que el desarrollo cultural no solo es un objetivo y un pilar espiritual de la sociedad, sino también un recurso endógeno y un poder blando para el progreso nacional.

El informe del Comité Central del Partido del XIII mandato sobre los documentos presentados al XIV Congreso Nacional, anunciado por el secretario general del PCV, To Lam, subraya ocho puntos clave centrados en la implementación de las decisiones estratégicas.



El cuarto punto del documento establece: «Cultura y población: fundamento espiritual de la sociedad, fuerza endógena, recursos y motor del desarrollo del país». Este principio resulta crucial para orientar el avance de la cultura vietnamita en la nueva era, y plantea la necesidad de una profunda innovación en el pensamiento, los métodos y los mecanismos de implementación para liberar y maximizar el poder de la cultura y de la población.

Recreación de la ceremonia de concesión de decretos durante la dinastía Nguyen. (Fuente: VNA)

La cultura: recurso endógeno y pilar del desarrollo



Según Bui Hoai Son, miembro de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Nacional, esta propuesta ratifica que el desarrollo sostenible debe basarse principalmente en las personas y la cultura, construyendo así un sistema de valores nacionales que responda a las demandas de los tiempos y satisfaga las necesidades del pueblo vietnamita. Según Bui Hoai Son, miembro de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Nacional, esta propuesta ratifica que el desarrollo sostenible debe basarse principalmente en las personas y la cultura, construyendo así un sistema de valores nacionales que responda a las demandas de los tiempos y satisfaga las necesidades del pueblo vietnamita.

Hoy en día, la cultura no solo representa la memoria e identidad, sino que se ha convertido en un activo estratégico. En un mundo cambiante, la cultura es vista como un factor clave para crear competitividad a largo plazo, forjar valores sociales y nutrir el carácter humano, destacó.

Bui Hoai Son, miembro de la Comisión de Cultura y Educación de la Asamblea Nacional. (Fuente: VNA)

El hecho de situar la cultura como uno de los cuatro pilares (junto con la economía, la política y el medio ambiente) refleja la visión estratégica del Partido. El desarrollo cultural ya no se percibe como una actividad secundaria que consume recursos, sino como un sistema regulador integral que genera consenso y fortalece la confianza social, añadió.

Este enfoque contribuye al desarrollo profundo de la economía, evitando que el país se vea afectado por las fluctuaciones de la globalización, enfatizó. A medida que Vietnam avanza hacia una nueva fase de crecimiento, con mayores demandas de calidad e innovación, el papel de la cultura se vuelve aún más decisivo, comentó.



Para construir un sistema de valores culturales acorde con los tiempos, Bui Hoai Son propuso eliminar la mentalidad de "solicitar y conceder" en las instituciones, mejorando el sistema legal sobre inversión, impuestos y propiedad intelectual, con el fin de incentivar los recursos sociales en el sector cultural. Invertir en educación, en la construcción de valores y en un entorno cultural integral debe considerarse una inversión a largo plazo, crucial para la estrategia de desarrollo, puntualizó.

El grupo del canto then y dan tinh de Ban Lien ensaya regularmente para atender a los visitantes. Foto: Viet Cuong/VNP

Colocar los valores humanos vietnamitas en el centro

Nguyen Dinh Chinh, presidente de la Asociación de Cultura Folclórica de la ciudad de Hai Phong, destacó que la Resolución 80 no es solo un documento orientador, sino un llamado a la acción que despierta las aspiraciones nacionales a través del poder de la cultura.



Para hacer realidad los objetivos del XIV Congreso del Partido en cuanto a cultura, sugirió que el Estado se enfoque en preservar, proteger y promover los valores culturales tradicionales del pueblo, así como los de las comunidades locales.

Nguyen Dinh Chinh, presidente de la Asociación de Cultura Folclórica de la ciudad de Hai Phong. (Fuente: VNA)

A la vez, subrayó la importancia de promover los valiosos patrimonios culturales como activos para el desarrollo socioeconómico de las regiones, enfocándose en la construcción de los valores culturales del pueblo vietnamita en las circunstancias históricas actuales.



En la era digital, construir un sistema de valores digitales que integre tecnología, plataformas y contenidos profundamente imbuidos de la identidad vietnamita es una tarea estratégica. Si no se logra dominar el espacio digital con productos culturales nacionales, el poder blando del país se volverá dependiente, concluyó./