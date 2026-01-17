Casas largas de los E De en Dak Lak, patrimonio vivo del turismo comunitario de Vietnam

La aldea de Ako Dhong es famoso por sus casas comunales en la meseta de Dak Lak. (Fuente: VNA)

Las casas largas tradicionales de la etnia E De, en la provincia altiplana vietnamita de Dak Lak, símbolo del sistema matriarcal y del espíritu comunitario, constituyen un valioso patrimonio cultural que requiere ser preservado y promovido en estrecha vinculación con el turismo comunitario. Esta orientación sostenible permite, al mismo tiempo, salvaguardar la identidad cultural y generar medios de vida para las comunidades locales.

La arquitectura de la casa larga E De evoca la forma de una canoa monóxila y se construye con materiales naturales como madera, bambú, caña y techos de paja. Su longitud puede alcanzar varias decenas de metros y se amplía cada vez que una mujer de la familia contrae matrimonio, reflejando claramente la organización matriarcal de esta etnia. Destaca especialmente la escalera principal, decorada con la imagen de los senos maternos y la luna creciente, que no solo cumple la función de acceso a la vivienda, sino que simboliza la exaltación del papel de la mujer en la comunidad.

La casa comunal tradicional del pueblo Ede se ha conservado de generación en generación. (Fuente: VNA)

El interior de la casa larga es el escenario de la vida cotidiana, de los rituales de creencias y de las manifestaciones culturales colectivas, como las ceremonias del manantial, la festividad de la nueva cosecha, la narración de epopeyas y las interpretaciones de gongs. Por ello, estas viviendas son consideradas el “alma” de la aldea.

Según el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Dak Lak, en la actualidad se conservan y han sido restauradas alrededor de 5.600 casas largas en toda la provincia. No obstante, el avance de la urbanización, los cambios en los estilos de vida, junto con los elevados costos y la escasez de materiales, representan importantes desafíos para el mantenimiento de este tipo de arquitectura tradicional.

La provincia de Da Lak preserva las casas comunales y los valores tradicionales. (Fuente: VNA)

Frente a esta situación, la provincia ha puesto en marcha diversas medidas de apoyo destinadas a la conservación y puesta en valor de las casas largas de las etnias autóctonas, con resultados positivos en las labores de preservación y restauración.

En el dinámico contexto de la ciudad montañosa de Buon Ma Thuot, la aldea de Ako Dhong destaca como un referente en los esfuerzos por conservar y promover la cultura de las minorías étnicas asociada al desarrollo turístico. Reconocida como aldea de turismo comunitario a comienzos de 2023, Ako Dhong se ha consolidado como un auténtico “museo viviente” de la cultura E De, donde numerosas casas largas tradicionales se preservan de generación en generación.

En el futuro próximo las autoridades locales y los organismos especializados de Dak Lak continuarán aplicando políticas de apoyo a las aldeas de turismo comunitario. Estas incluyen la construcción, renovación y mejora de obras públicas al servicio del turismo, la inversión en infraestructura, el respaldo financiero para la restauración de las casas largas, así como la adquisición de equipamiento para los grupos artísticos y de gongs y de utensilios destinados a las festividades tradicionales.

Los turistas disfrutan de café en el entorno de una casa sobre pilotes en Dak Lak. (Fuente: VNA)

Asimismo, se intensificarán las labores de sensibilización para que la población local refuerce la conservación de las casas largas, vinculándola al desarrollo turístico con el fin de valorizar este patrimonio y generar medios de vida sostenibles.

La preservación de las casas largas tradicionales del pueblo E De en Dak Lak no implica únicamente conservar una obra arquitectónica, sino también salvaguardar un modo de vida, una identidad cultural y un conjunto de valiosas costumbres y tradiciones ancestrales./.