Línea de tranvía número 6 revive la memoria hanoyense de la época de subsidio

La línea de tranvía número 6 está inspirada en el sonido metálico de los antiguos tranvías en Hanói entre 1901 y 1991. (Foto: Kim Lieu/VOV5)

Se trata de una iniciativa por revivir los valores patrimoniales de la memoria capitalina, llevada a cabo por el Comité Popular Comunal de Ba Dinh, en un espacio que reinterpreta el patrimonio de Hanói a través de un lenguaje cercano y cotidiano, integrando la herencia cultural en la vida contemporánea.

Esta singular línea ferroviaria estática lleva consigo memorias, historia y cultura de una capital milenaria. Sus vagones de dos niveles, concebidos como pequeños museos, invitan a los visitantes a experimentar Hanói de modo integral, apelando a los cinco sentidos y transformando el recorrido en una vivencia sensorial completa.

Al respecto, Nguyen Dan Huy, vicepresidente del Comité Popular del barrio de Ba Dinh, explicó: “Actualmente impulsamos el modelo ‘Llevar el patrimonio a la calle’. En lugar de esperar a que los jóvenes se acerquen a él, lo integramos en su vida cotidiana mediante espacios atractivos que despiertan su curiosidad. Al adentrarse, descubren un universo de patrimonio cultural, tanto material como inmaterial, lo que fortalece su comprensión, aprecio y respeto por los valores heredados. Todo se desarrolla de forma cercana y natural, sin enfoques rígidos ni forzados”.

Los espacios expositivos evocan recuerdos no solo a través de objetos antiguos, sino también mediante una sensación de familiaridad. (Foto: Kim Lieu/VOV5)

Actualmente las autoridades locales han puesto en marcha cinco vagones patrimoniales: cuatro ubicados alrededor del lago Truc Bach y uno junto a la Torre de Agua de Hang Dau. Cada vagón funciona como un microcosmos donde el pasado se reinterpreta con códigos contemporáneos.

El vagón Arroz recorre el ciclo del cultivo, desde la siembra hasta la obtención del grano; el de Cocina recrea la cocina vietnamita del periodo de subsidio, evocando una época marcada por la escasez; mientras que otros espacios invitan a preparar café o a sumergirse en la refinada cultura del té, asociada a los antiguos valores estéticos y espirituales.

Los aromas que emergen del vagón de Fideos conducen al visitante a un viaje sensorial por la memoria gastronómica del país. El vapor fragante del pho de Hanói, emblema de la identidad culinaria nacional, se entrelaza con los sabores y texturas de los fideos regionales, donde cada plato despierta los sentidos y narra una historia de ingenio, tradición y sensibilidad profundamente arraigada en la cultura vietnamita. Así compartió Nguyen Tien Dat, vicepresidente de la Asociación de Turismo de Hanói: “Los visitantes tendrán la oportunidad de experimentar Hanói con los cinco sentidos. Conocerán sus historias y, al mismo tiempo, percibirán los aromas característicos del pho o del café, degustarán los platos y bebidas típicos de la capital, y podrán tocar objetos que evocan distintas etapas del pasado”.

Turistas hacen un paseo por Hanói en la tranvía con entusiasmo. (Foto: Kim Lieu/VOV5)

El “Andén central de la Línea de Tranvía No. 6” conserva una cuidada colección de objetos domésticos que marcaron una época: cocinas de carbón, juegos de té esmaltados y radios antiguos. La exposición recrea con autenticidad la vida cotidiana de Hanói durante el periodo de abastecimiento.

Pham Thu Huong, residente de la comuna de O Cho Dua, describe la experiencia como un reencuentro emocional: “Pertenezco a una generación de transición y crecí en esos años. Ver las libretas de abastecimientos, las fotografías de boda, los termos y los ramos de gladiolos hizo que mi infancia cobrara vida otra vez. Me sorprendió la cantidad de piezas reunidas y la calidez del espacio, pequeño pero fiel al espíritu de aquella época, donde todo era modesto y cercano. Hoy en día, encontrar estos objetos resulta casi imposible”.

En los pocos días transcurridos desde su lanzamiento la propuesta “Llevar el patrimonio a la calle” ha despertado un notable interés, especialmente entre los jóvenes. Para muchos, es la primera oportunidad de entrar en contacto directo con un pasado que solo conocían a través de relatos familiares.

“Mi abuela y mi madre son originarias de Hanói, pero yo nací y crecí en la ciudad de Quy Nhon. Durante años el Hanói del pasado solo existió para mí a través de los relatos familiares; nunca había visto cómo era realmente ese universo. Hoy, al recorrer este espacio, me encontré con utensilios de cocina y objetos cotidianos que jamás había visto ni tocado. Por un momento, sentí que habitaba el mismo entorno en el que crecieron mi abuela y mi madre”, dijo una mujer.

Un espacio para exhibir y experimentar la herencia culinaria de Hanói. (Foto: Kim Lieu/VOV5)

“Al recorrer este espacio y reencontrarme con recuerdos de la infancia, volví a descubrir utensilios y objetos domésticos que hoy ya no existen. Ojalá iniciativas como esta se multipliquen, para que quienes no nacieron ni crecieron en ese periodo histórico puedan comprender lo que vivieron las generaciones anteriores y, a partir de ello, sentir un mayor aprecio por la cultura nacional”, expresó otra.

En pleno corazón de Hanói, este tren patrimonial propone una experiencia irrepetible. Allí donde el pasado dialoga con el presente, la herencia milenaria de Thang Long -Hanói se entrelaza con una gastronomía creativa para dar forma a un viaje que no solo se recorre, sino que se siente: un encuentro íntimo con la memoria, los sabores y el espíritu vivo de la ciudad.