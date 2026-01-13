La artesana H Bliu Hwing y su misión de preservar las melodías folclóricas eirei

Resuena entre los bosques y montañas de Tay Nguyen (Tierras Altas Centrales) la voz luminosa y profundamente conmovedora de H Bliu Hwing entonando los cantos eirei. Sus melodías, impregnadas de amor fiel y anhelos de prosperidad, tocan el corazón de todo aquel que las escucha. La artista compartió: “Cada verso entonado no solo expresa la añoranza, sino que también celebra la amistad, el amor, la tierra natal y el deseo profundo de aportar al bienestar y la prosperidad de la comunidad”.

La artesana H Bliu Hwing enseña a su nieta H Lana a cantar la melodía eirei y a tocar el dinh nam. (Foto: H'Zawut Byă/VOV)

El canto eirei suele tener un ritmo animado y espontáneo, y es interpretado en reuniones comunitarias acompañado por versos rítmicos (klei due) que combinan poesía y música. En el pasado los Edes lo entonaban en cualquier celebración, e incluso en los funerales, donde se acompañaba con el instrumento de viento dinh nam.

Con el tiempo, el movimiento de arte popular ha fomentado el uso de diversos instrumentos musicales como acompañamiento. H Bliu Hwing agregó: “Desde tiempos remotos nuestros antepasados han legado cantos tradicionales como el eirei y el kut, expresiones culturales únicas y valiosas de la identidad étnica. Es esencial valorar y preservar ese patrimonio espiritual para que no se pierdan las hermosas tradiciones heredadas, entre ellas el canto eirei, el kut y la música con instrumentos como el dinh nam y el dinh tut”.

Apasionada por el canto desde su infancia, el alma artística de H Bliu Hwing se ha forjado con los años como una melodía viva. A través de las vicisitudes de la vida ha sabido destilar su arte en cada nota y verso del canto tradicional. En su manera de rimar florecen emociones intensas, profundas, desbordantes de fuerza interior y autenticidad.

La canción que interpreta la maestra H Bliu Hwing reza: “¿Qué brisa llevó a la abeja dorada hasta mi humilde cocina? El pez dando vueltas al lado de la olla, ¿y tú llegas con tanta gracia? Mi casa es pobre, los pilares se tambalean, pero mi corazón fiel me atrevo a ofrecerte. Si algún día fuéramos esposos, yo encendería el fuego con leña del jardín de mi madre. Solo temo que desprecies mi hogar pequeño, y por mi destino humilde no me atrevo a decir nada. Si el cielo aprueba este lazo, qué dicha tomarte la mano. Juntos iríamos al campo, a las laderas, bajo sol o viento, fieles a nuestro juramento de amor”.

La infancia de H’Lana Hwing, su nieta de 12 años, está impregnada de la imagen de su abuelo tocando la flauta dinh nam, mientras su abuela canta eirei. En medio de esas reuniones familiares cálidas y llenas de emoción, ha ido germinando en H’Lana un amor profundo y creciente por las melodías folclóricas de su pueblo.

“Me encanta escuchar a mi abuela cantar eirei. Es una hermosa expresión cultural del pueblo Ede. En el futuro, quiero aprender más para comprenderla mejor y preservarla. Animaré a mis amigos a que aprendan conmigo esta valiosa tradición”, expresó Lana Hwing.

Según Y-Novel Hwing, jefe de la aldea Tu, la artesana popular H Bliu Hwing es un ejemplo destacado en la comunidad por su labor en la enseñanza y preservación del canto tradicional de la etnia Ede. Él afirmó lo siguiente: “Querida por sus vecinos, H Bliu Hwing conmueve con su dulce y emotiva voz interpretando eirei. Más allá de su talento, es una presencia constante en las actividades culturales del pueblo y la región. Con su canto inspira, acompaña y une a su comunidad en todo momento”.

Con más de siete décadas de vida y el cabello encanecido por el tiempo, la artista H Bliu Hwing conserva intacta la llama de su amor por la cultura Ede. Su mayor anhelo es que las melodías eirei no desaparezcan, que sigan resonando en las voces de los más jóvenes como herencia viva y motivo de orgullo. Cada vez que canta, acompañada del sonido del ding nam, no sólo revive una tradición, sino que entrega su alma, su memoria y la de todo un pueblo que resiste al olvido a través del canto.