Compositor Pham Tuyen: El alma musical de la infancia vietnamita

, uno de los reconocimientos más prestigiosos otorgados en Vietnam dentro del ámbito de las artes dedicadas a la infancia.

Con más de 700 canciones compuestas, 200 de ellas dedicadas a la infancia, las obras del compositor Pham Tuyen han acompañado a generaciones de niños vietnamitas. Por su invaluable aporte a la música infantil y su capacidad de emocionar a través de melodías atemporales,

A sus 96 años, el compositor Pham Tuyen recibió el galardón más importante de los Premios De Men, un reconocimiento creado y organizado anualmente desde 2020 por el periódico Deporte y Cultura, entidad perteneciente a la Agencia Vietnamita de Noticias, que distingue las obras y expresiones artísticas más sobresalientes dedicadas al público infantil.

El músico Pham Tuyen (segundo desde la derecha) en la ceremonia de entrega del Premio Caballero De Men. (Foto: Hoang Anh/congluan.vn) El músico Pham Tuyen (segundo desde la derecha) en la ceremonia de entrega del Premio Caballero De Men. (Foto: Hoang Anh/congluan.vn)

Generaciones de vietnamitas han crecido con las melodías del talentoso músico, entre ellas canciones emblemáticas como “La linterna de estrella”, “Las golondrinas de la infancia”, o “Avanza la juventud vietnamita”, que han dejado una huella profunda en la memoria colectiva del país.

Las composiciones de Pham Tuyen se caracterizan por su profundo sentido humanístico, su valor educativo y su cercanía con la infancia. Se trata también de la primera vez que un compositor recibe este reconocimiento. El poeta Tran Dang Khoa, presidente del jurado del Premio Infantil De Men, afirmó: “Al mencionar su nombre cualquier vietnamita lo reconoce. Yo lo describo como un gran referente. Solo en el ámbito de la música infantil es ya un autor destacado. Por ejemplo, las rimas tradicionales vietnamitas para niños, al ser introducidas en las creaciones musicales por Pham Tuyen, adquieren una belleza especial. Fluyen de manera natural, como si fuera un suspiro; parece ser la esencia musical propia de él”.

Durante años el compositor Pham Tuyen, junto a su esposa, la profesora y doctora Nguyen Anh Tuyet, se dedicó a recopilar canciones populares infantiles tradicionales.

Como resultado de esa labor logró musicalizar 41 piezas con el deseo de preservar el alma vietnamita en los niños y fomentar su amor por la tierra natal. Cinco de esas canciones fueron grabadas y se volvieron muy conocidas; las 36 restantes fueron también producidas recientemente.

Cada canción va más allá de la melodía: encierra una historia, un juego, y con ello, una forma viva de transmitir cultura. Este tesoro ha sido presentado en el proyecto editorial Canciones de cuna para niños, narrado por su hija, la periodista Pham Hong Tuyen, quien comentó lo siguiente: “Mi padre solía decir que una canción solo cobra vida cuando alguien la canta. Para acercar esas canciones populares tradicionales al público decidí hacer un libro y continuar las historias que conducen a ellas. Los lectores pueden escanear los códigos QR incluidos para escuchar la narración, disfrutar de las canciones y ver los videos correspondientes. Es un libro que permite entrar en un mundo de sonidos e imágenes”.