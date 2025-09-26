Ngo Phuong Lan: impulso al cine vietnamita hacia la integración internacional

26/09/2025

Nacida en una familia con una larga tradición artística, su padre es el Artista del Pueblo Ngo Manh Lan, uno de los fundadores de la animación vietnamita, y su madre, la Artista del Pueblo Pham Ngoc Lan. Desde muy joven, el cine se convirtió en su pasión y su ideal de vida.

A los 20 años, dejó Hanói para estudiar en la Universidad Nacional de Cinematografía VGIK (Moscú, Unión Soviética). Al regresar a Vietnam, empezó a trabajar en el Departamento de Cine (Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo), donde se esforzó por el desarrollo del cine nacional. Posteriormente, en su cargo como directora de esa dependencia, renovó la industria cinematográfica en un contexto de numerosos cambios, con la creciente participación del sector privado.

Ngo Phuong Lan pronuncia un discurso durante el acto de entrega de la distinción. Foto: Tran Thanh Giang /VNP

La ministra de Cultura de Francia, Rachida Dati y el viceministro primero de Cultura, Deportes y Turismo, Le Hai Binh, felicitan a Ngo Phuong Lan eel acto de entrega de la distinción. Foto: Tran Thanh Giang/VNP

No solo es gestora, Ngo Phuong Lan también es crítica e investigadora. La doctora posee valiosos trabajos académicos, en particular su tesis doctoral “La modernidad y la nacionalidad en el cine vietnamita”, que marca un hito importante en el proceso de llevar esta cinematografía al público internacional.

Durante los años de trabajo en el Departamento de Cine, sus contribuciones en festivales del séptimo arte, sus investigaciones, actividades docentes y participación activa en organizaciones especializadas mostraron su dedicación persistente llena de pasión, contribuyendo a consolidar la posición de la cinematografía nacional en términos de calidad artística y de desarrollo económico dinámico.

Orden de las Artes y las Letras en grado de Oficial para Ngo Phuong Lan. Foto: Tran Thanh Giang/VNP

La doctora colaboró con la embajada de Francia en Vietnam, el gobierno de la ciudad de Saint-Malo y activistas culturales y cinematográficos franceses, incluidos directores de renombre, como Claude Lelouch y Régis Wargnier, para organizar con éxito el Festival de Cine de Vietnam en Saint-Malo, Francia, con el fin de presentar películas vietnamitas seleccionadas y francesas sobre la nación indochina.

En el acto de entrega de la distinción. Foto: Tran Thanh Giang/VNP

Tras jubilarse, fundó la Asociación de Promoción del Desarrollo Cinematográfico de Vietnam, que actúa como un puente de conexión entre las agencias de gestión y los especialistas, al mismo tiempo que alienta a las provincias y ciudades a convertirse en lugares de filmación mediante la creación de nuevas políticas de atracción.

Una reunión de la Asociación de Desarrollo Cinematográfico de Vietnam (VFDA), presidida por Ngo Phuong Lan. Foto: Tran Thanh Giang/VNP

En la ceremonia de presentación del Festival de Cine Asiático de Da Nang, segunda edición (2024). FOTO: ARCHIVO

En 2023, fundó el Festival de Cine Asiático de Da Nang, el primero de Vietnam con frecuencia anual. En la segunda edición, organizó un seminario temático y un programa especial de proyecciones para honrar la relación entre el cine francés y el vietnamita.

Gracias a su esfuerzo para conectar ambas cinematografías, así como sus incansables acciones en la formación y el desarrollo de jóvenes talentos, el Ministerio de Cultura de Francia concedió a Ngo Phuong Lan la Orden de las Artes y las Letras en grado de Oficial.

Rachida Dati, ministra de Cultura de Francia, destacó: “Esta noble Orden honra la extraordinaria trayectoria de una mujer que ha superado todos los límites y barreras por el cine. Su influencia se ha extendido más allá de su país. Es también un símbolo viviente de la sólida relación entre los dos países”.

Al responder a este honor, Lan compartió: “En las últimas dos décadas, el cine nacional ha estado en una etapa de desarrollo, especialmente en crecimiento del mercado y mejoramiento de la calidad cinematográfica. Espero que, en un futuro cercano, este sector continúe recibiendo un apoyo más constante y eficaz por parte de los ministerios de Cultura y de Asuntos Exteriores de Francia y el Instituto Francés, con el fin de fomentar y desarrollar una generación de jóvenes cineastas con talento y profesionalidad”./.

Por VNP/Ngan Ha Fotos: Tran Thanh Giang y Archivos