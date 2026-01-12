Perfiles
Artesano Nguyen Van Tinh: El pilar de la artesanía de bambú y ratán en la aldea Phu Vinh
Para Nguyen Van Tinh, el arte de tejer bambú y ratán forma parte de su identidad desde la infancia. Procede de una familia con seis generaciones dedicadas a este oficio en la aldea de Phú Vinh, y su padre, el primer artesano en crear un retrato del Presidente Ho Chi Minh con fibras de bambú, siempre fue su mayor referente, quien sembró en él un profundo amor por la artesanía.
El artesano Nguyen Van Tinh lleva más de 50 años tejiendo bambú y ratán. (Foto: Kim Lieu/VOV5)
Según Tinh, ese amor por el oficio, unido a la perseverancia, es lo que le ha permitido preservar y dar nueva vida al legado de sus antepasados: “Contamos connuestras propias técnicas de trenzado y de preparación del material. Aquí se practican numerosos estilos, y cerca del 80% del trabajo se realiza con ratán. El método de entrelazado requiere una coordinación precisa entre las manos y la vista, e incluso cierta sensibilidad artística; por eso, aunque la técnica sea la misma, el resultado aquí siempre tiene un sello especial”.
En 2006, la lámpara colgante creada por el artesano Van Tinh obtuvo el primer premio del certamen de diseño “Golden-V”, otorgado por la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam. Dos años después, su jarrón tejido en ratán volvió a ganar el máximo galardón en el concurso de artesanía vietnamita organizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (actual Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente). Estos reconocimientos fortalecieron aún más su determinación de innovar y llevar la artesanía vietnamita de bambú y ratán al mapa mundial. Al respecto, Tinh explicó: “La apertura económica del país trajo grandes oportunidades comerciales, pero también la necesidad de aprender, renovarse y crear piezas capaces de responder a las demandas del mercado”.
Productos creados por el artesano Nguyen Van Tinh han recibido premios prestigiosos. (Foto: Kim Lieu/VOV5)
“Trabajo aquí desde hace diez años y he aprendido mucho de él. Gracias a sus orientaciones, aquí solo salen piezas de gran calidad”, añadió la artesana local Tran Thi Linh.
En 2025, el artesano Nguyen Van Tinh fue reconocido como uno de los 10 "Ciudadanos Sobresalientes de la Capital". (Foto: Kim Lieu/VOV5)
El trabajo incansable de Tinh ha impulsado el crecimiento de la aldea artesanal, generando empleo para miles de personas y abriendo puertas a mercados exigentes. Hoy, los productos de Phu Vinh llegan a mercados más exigentes como la Unión Europea, Estados Unidos y China, con ingresos que en los mejores años han alcanzado entre 24 y 28 millones de dólares, y márgenes de beneficio del 10 al 15%, según un funcionario de la comuna de Phu Nghia.