Artesano Nguyen Van Tinh: El pilar de la artesanía de bambú y ratán en la aldea Phu Vinh

Para Nguyen Van Tinh, el arte de tejer bambú y ratán forma parte de su identidad desde la infancia. Procede de una familia con seis generaciones dedicadas a este oficio en la aldea de Phú Vinh, y su padre, el primer artesano en crear un retrato del Presidente Ho Chi Minh con fibras de bambú, siempre fue su mayor referente, quien sembró en él un profundo amor por la artesanía.

El artesano Nguyen Van Tinh lleva más de 50 años tejiendo bambú y ratán. (Foto: Kim Lieu/VOV5) Según Tinh, ese amor por el oficio, unido a la perseverancia, es lo que le ha permitido preservar y dar nueva vida al legado de sus antepasados: “Contamos connuestras propias técnicas de trenzado y de preparación del material. Aquí se practican numerosos estilos, y cerca del 80% del trabajo se realiza con ratán. El método de entrelazado requiere una coordinación precisa entre las manos y la vista, e incluso cierta sensibilidad artística; por eso, aunque la técnica sea la misma, el resultado aquí siempre tiene un sello especial”. En 2006, la lámpara colgante creada por el artesano Van Tinh obtuvo el primer premio del certamen de diseño “Golden-V”, otorgado por la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam. Dos años después, su jarrón tejido en ratán volvió a ganar el máximo galardón en el concurso de artesanía vietnamita organizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (actual Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente). Estos reconocimientos fortalecieron aún más su determinación de innovar y llevar la artesanía vietnamita de bambú y ratán al mapa mundial. Al respecto, Tinh explicó: “La apertura económica del país trajo grandes oportunidades comerciales, pero también la necesidad de aprender, renovarse y crear piezas capaces de responder a las demandas del mercado”.

Productos creados por el artesano Nguyen Van Tinh han recibido premios prestigiosos. (Foto: Kim Lieu/VOV5)

Para Tinh, la clave de un desarrollo sostenible está en la creatividad continua y en la adaptación a las nuevas tendencias sin perder la esencia tradicional. Esta visión ha permitido que los productos de Phu Nghia consoliden su marca en ferias y eventos culturales de países como Australia, China y Tailandia. “Dominamos el oficio y estamos preparados para cumplir los estándares y diseños que exigen los clientes. Cerca del 80% de nuestra producción se destina a la exportación; solo el 20% se queda en el mercado interno. Mi familia trabaja principalmente para pedidos internacionales”, agregó el artesano.

Su misión y entrega al oficio no se limitan a producir y exportar piezas; aspira a algo más profundo que es garantizar que la artesanía continúe viva en manos de las próximas generaciones. Muchos aldeanos muestran admiración por su dedicación a la preservación y desarrollo de la artesanía local, varios expresaron lo siguiente:

“Es un maestro entregado. Siempre se vela por mantener vivo y desarrollar el oficio de nuestros ancestros. Nos sentimos muy orgullosos de él”, comentó el aldeano Ho Huy Son.

“Trabajo aquí desde hace diez años y he aprendido mucho de él. Gracias a sus orientaciones, aquí solo salen piezas de gran calidad”, añadió la artesana local Tran Thi Linh.

En 2025, el artesano Nguyen Van Tinh fue reconocido como uno de los 10 "Ciudadanos Sobresalientes de la Capital". (Foto: Kim Lieu/VOV5)

El trabajo incansable de Tinh ha impulsado el crecimiento de la aldea artesanal, generando empleo para miles de personas y abriendo puertas a mercados exigentes. Hoy, los productos de Phu Vinh llegan a mercados más exigentes como la Unión Europea, Estados Unidos y China, con ingresos que en los mejores años han alcanzado entre 24 y 28 millones de dólares, y márgenes de beneficio del 10 al 15%, según un funcionario de la comuna de Phu Nghia.



En el contexto de modernización y desarrollo acelerado, muchas aldeas artesanales enfrentan riesgos de desaparición. Sin embargo, Phu Vinh sigue reafirmando su identidad cultural propia y calidad excepcional en el mercado gracias a la dedicación de artesanos como Nguyen Van Tinh. Ellos representan no solo el corazón de la artesanía vietnamita, sino también la fuerza de adaptación y renovación que mantiene vivo este legado.