Presidente vietnamita vota en barrio de Hoan Kiem, Hanoi

15/03/2026

El presidente vietnamita, Luong Cuong, asistió a la ceremonia de apertura y depositó su voto en las elecciones de diputados a la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y a los Consejos Populares de todos los niveles para el período 2026-2031, en el colegio de votación n.º 26 del barrio de Hoan Kiem, Hanoi.

También estuvo presente el general Nguyen Trong Nghia, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido Comunista y jefe del Departamento General de Política del Ejército Popular de Vietnam. A las 7:00 horas, tras la ceremonia de apertura, el presidente Luong Cuong y el general Nguyen Trong Nghia fueron de los primeros en ejercer su derecho al voto.

Posteriormente, un gran número de electores acudieron al centro para cumplir con su derecho y deber cívico. Estas elecciones tienen una importancia especial, ya que se celebran poco después del exitoso XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam, en el que se definieron las principales orientaciones y la visión estratégica para el desarrollo del país en la nueva etapa.

Como un amplio movimiento político, los comicios brindan a los ciudadanos de todo el país la oportunidad de ejercer su derecho al autogobierno. Al elegir a representantes ejemplares que reflejen la voluntad y las aspiraciones del pueblo, los votantes contribuyen a la construcción y el fortalecimiento de un Estado de derecho socialista, del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, bajo el liderazgo del Partido.

El presidente vietnamita, Luong Cuong y votantes militares, asistieron a la ceremonia de apertura en el colegio electoral número 26 del barrio de Hoan Kiem, en Hanoi. Foto: Lam Khanh/VNA

Los votantes expresaron su entusiasmo ante los recientes logros del país y manifestaron su confianza en que los representantes elegidos contarán con la integridad, visión, capacidad y talento necesarios para impulsar el desarrollo nacional en esta nueva etapa, así como para garantizar la implementación efectiva de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido y de otras políticas estratégicas clave.