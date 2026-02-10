La impronta del arquitecto Tran Ngoc Chinh en el desarrollo urbano

Desde la visión del Partido sobre el desarrollo de un sistema urbano sostenible, la huella del arquitecto Tran Ngoc Chinh se manifiesta a través de un pensamiento institucional y de estrategias espaciales a largo plazo. El camino que eligió refleja la transición de Vietnam desde un modelo de gestión urbana extensiva hacia un desarrollo integral y profundamente integrado.

El arquitecto Tran Ngoc Chinh (diciembre de 2025). Foto: Tran Cong Dat/VNP

Un estratega que moldea el futuro urbano de Vietnam



En un contexto en el que Vietnam avanza con fuerza desde una economía centralizada hacia una integración cada vez más profunda en el mercado global, la trayectoria del arquitecto Tran Ngoc Chinh, presidente de la Asociación vietnamita de Planificación y Desarrollo Urbano y exviceministro de Construcción, trasciende la historia de una figura individual. Representa una síntesis del pensamiento renovador y de los esfuerzos por sentar bases institucionales sólidas para el desarrollo urbano sostenible a largo plazo.

Tran Ngoc Chinh es reconocido en los círculos especializados no por obras arquitectónicas concretas, sino por sus “obras institucionales”: sistemas de políticas públicas, marcos jurídicos y orientaciones espaciales que han contribuido a configurar el paisaje urbano vietnamita a lo largo de distintas etapas de desarrollo.

Formado en la primera generación de estudiantes de arquitectura de la Universidad de Construcción, separada de la Universidad Politécnica en 1966, optó tempranamente por una trayectoria vinculada a la gestión y la planificación a escala macro. En lugar de dedicarse a proyectos convencionales, concentró su labor en la planificación y el desarrollo urbano a nivel nacional, con un hito relevante durante su etapa como director del Instituto Nacional de Planificación Urbana y Rural a partir de 2001.



A sus 76 años, el arquitecto Tran Ngoc Chinh sigue dedicado plenamente a su labor profesional. Foto: Cong Dat/VNP.

Según la valoración de numerosos colegas y expertos internacionales, representa un nuevo enfoque vietnamita en materia urbana: un cambio de énfasis desde la mera velocidad de urbanización hacia la calidad del desarrollo, la sostenibilidad y la capacidad de adaptación de los sistemas urbanos frente a los cambios socioeconómicos.

Para este profesional, el principal desafío actual no reside en la falta de capital o tecnología, sino en los obstáculos institucionales y jurídicos. Desde esta perspectiva, ha insistido de forma constante en la necesidad de reformas institucionales profundas y en la consolidación de un marco legal coherente como base del desarrollo urbano sostenible. La falta de armonización entre leyes clave como la Ley de Planificación, la Ley de Inversión o la Ley de Tierras, señala el arquitecto, puede generar superposiciones y riesgos para los proyectos de largo plazo. Este enfoque resulta especialmente significativo para los inversores extranjeros, ya que un entorno jurídico claro, transparente y estable es un requisito esencial para atraer y mantener flujos de inversión de alta calidad.

A su juicio, la planificación urbana actual recibe una orientación profunda y estratégica por parte del Partido, reflejada en la Resolución No. 06 sobre el desarrollo sostenible del sistema urbano de Vietnam hasta 2035, con visión a 2045. Dicha orientación responde a las necesidades específicas de cada etapa y región, y se alinea con las tendencias globales en un contexto de creciente integración internacional del país.



Asimismo, el arquitecto presta especial atención al desarrollo de las ciudades inteligentes, en consonancia con la promulgación del Decreto 269/2025/ND-CP por parte del Gobierno. En su visión, la tecnología solo despliega plenamente su eficacia cuando se integra en un marco de gobernanza moderno, con estándares claros y alta capacidad de adaptación.

Tran Ngoc Chinh continúa diariamente estudiando libros y documentos, actualizándose sobre las nuevas tendencias nacionales e internacionales en planificación urbana y arquitectura. Foto: Cong Dat/VNP.

Afirmar la posición global y construir nuevos referentes

La visión de Tran Ngoc Chinh no se limita a la reforma de políticas, sino que se extiende a la redefinición del espacio de desarrollo nacional. Ante la presión demográfica y de infraestructuras que afrontan Hanói y Ciudad Ho Chi Minh, propone un modelo más equilibrado, potenciando el papel de las ciudades provinciales como núcleos dinámicos para un crecimiento sostenible a mayor escala.

Subraya igualmente la importancia de aprovechar las ventajas propias de cada región, desde territorios “con bosques y con mar” hasta condiciones geográficas y recursos específicos, como base para la formación de nuevos polos de crecimiento. Este planteamiento refleja un enfoque de planificación apoyado en las fortalezas locales, en lugar de aplicar modelos rígidos y uniformes a todas las localidades.

El arquitecto Tran Ngoc Chinh interviene en una reunión de la Asamblea Nacional. Foto: Archivo

El arquitecto Tran Ngoc Chinh recibe un diploma de honor. Foto: Archivo.

El arquitecto Tran Ngoc Chinh interviene en el seminario "25 años de la Asociación de Planificación y Desarrollo Urbano de Vietnam con la causa del desarrollo urbano y la construcción nacional", celebrado en diciembre de 2023. Foto: Archivo.

Otro hito relevante fue la planificación de la ampliación de la capital Hanói tras la incorporación de la antigua provincia de Ha Tay, durante su etapa como viceministro de Construcción. Según su análisis, dicha ampliación era inevitable para que Hanói pudiera desarrollarse como una capital multifuncional: centro político, económico, cultural, científico-técnico y de intercambio internacional, con una identidad propia dentro del sistema de capitales del mundo.

El arquitecto fue honrado en el Congreso de Emulación Patriótica de Hanói para el período 2025-2030 . Foto: Archivo

Estas contribuciones constantes han sido reconocidas con el título de Ciudadano Distinguido de la Capital en 2025. Para Tran Ngoc Chinh, la planificación urbana no es solo una profesión, sino una vocación estrechamente ligada al desarrollo del país y al bienestar de múltiples generaciones. El planificador urbano, afirma, debe comprender el derecho, la historia y la cultura, y al mismo tiempo aplicar la ciencia y la tecnología para que los proyectos no permanezcan únicamente en el papel, sino que puedan materializarse en la vida cotidiana y servir de la mejor manera a la población ./. ./.

Por VNP/Thao Vy - Fotos: Cong Dat y Archivos