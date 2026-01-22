El espíritu del XIV Congreso Nacional del Partido se extiende por todas las aldeas y poblados de Dak Lak

Uniéndose al ambiente jubiloso de todo el país para celebrar el XIV Congreso Nacional del Partido, en la mañana del 20 de enero de 2026, funcionarios, militantes del Partido y pobladores de la provincia de Dak Lak se reunieron para seguir la transmisión en vivo de la ceremonia inaugural del Congreso.

Habitantes de la aldea de Ako Dhong, en el barrio de Buon Ma Thuot (provincia de Dak Lak), se reúnen para seguir el acontecimiento político importante del país. Foto: VNA

La gente interpreta con alegría la música tradicional de gong, incluidas las melodías de "bienvenida a los invitados" y "ofrenda de vino", para celebrar el Congreso. Foto: VNA

Los sonidos de gongs y las danzas tradicionales reflejan la alegría, la confianza y las grandes expectativas por el éxito del Congreso. Foto: VNA

Pobladores de la aldea de Cu Mblim, barrio de Ea Kao (provincia de Dak Lak), animan el ambiente con danzas y cantos para dar la bienvenida al Congreso. Foto: VNA

Aldeanos de Cu Mblim organizan espectáculos de gongs y danzas para expresar su alegría, confianza y expectativas por el éxito del Congreso. Foto: VNA

















