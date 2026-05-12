Tay Ninh organise une cérémonie d’accueil pour 158 héros martyrs rapatriés du Cambodge

Leurs restes ont été rapatriés au Vietnam dans le cadre de la deuxième phase de la 25e campagne de recherche (saison sèche 2025-2026). Photo: VNA

Le 12 mai, au poste-frontière international de Binh Hiep, dans la province de Tay Ninh, les autorités provinciales ont organisé une cérémonie d’accueil des dépouilles de 158 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge.



Leurs restes ont été rapatriés au Vietnam dans le cadre de la deuxième phase de la 25e campagne de recherche (saison sèche 2025-2026).



La cérémonie a réuni des représentants de la Région militaire 7, des autorités locales, des forces armées ainsi qu’un grand nombre d’habitants.



Selon le Comité directeur 515 de la province de Tay Ninh, grâce à la coordination étroite entre les autorités vietnamiennes et cambodgiennes, les opérations de recherche, de regroupement et de rapatriement des dépouilles des soldats vietnamiens ont enregistré des résultats importants au fil des années.



Au cours de la deuxième phase de la 25e campagne, après près de deux mois de mission, les équipes chargées des recherches ont retrouvé les dépouilles de 158 personnes, portant à 322 le nombre total de dépouilles regroupées durant cette campagne.



À ce jour, les forces compétentes de la province de Tay Ninh ont recherché, regroupé et rapatrié les restes de 8.994 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés au Cambodge, dont 282 ont pu être identifiées.



Après la cérémonie, les dépouilles ont été transférées au cimetière des martyrs de Vinh Hung – Tan Hung pour une cérémonie commémorative et l’inhumation selon un protocole solennel.



Dans l’après-midi du même jour, les responsables bouddhistes de la province de Tay Ninh ont organisé une cérémonie de prière et d’hommage aux héros martyrs. -VNA/VI