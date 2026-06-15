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Le Vietnam accueille plus de 10 millions de touristes internationaux en cinq premiers mois de 2026

Selon les statistiques de l'Autorité nationale du tourisme, le nombre de touristes internationaux au Vietnam en mai est estimé à près de 1,8 million de personnes, soit une augmentation de 16,5% sur un an. Au cours des 5 premiers mois de l'année, il a atteint 10,6 millions de personnes.
    

 

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