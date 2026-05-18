L’ambassade du Vietnam en République de Corée honore l’héritage humaniste de Hô Chi Minh

À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2026), l’ambassade du Vietnam en République de Corée a organisé solennellement, le 17 mai, une cérémonie commémorative et une offrande d’encens en sa mémoire au sanctuaire et au monument qui lui sont dédiés dans l’enceinte de l’ambassade.

Lors de la cérémonie, l’ambassadeur Vu Ho a souligné que le Président Hô Chi Minh était un dirigeant de génie, un héros de la libération nationale et une grande figure culturelle vietnamienne. Ayant consacré toute sa vie à l’indépendance nationale et au progrès social, il demeure un symbole du patriotisme et de l’humanisme vietnamiens.

L’ambassadeur Vu Ho s'exprime lors de la célébration. Photo : VNA Il a également souligné l’importance de poursuivre la mise en œuvre du projet de valorisation de l’image du Président Hô Chi Minh à l’étranger, en lien avec les objectifs de développement du pays à l’horizon 2030 et 2045, afin de promouvoir l’image d’un Vietnam pacifique et dynamique. L’étude et le suivi de la pensée, de la moralité et du mode de vie du Président Hô Chi Minh constituent ainsi une mission importante pour chaque cadre et membre de la communauté vietnamienne à l’étranger.

Des enfants issus de familles sud-coréennes et vietnamiennes interprètent une chanson sur le Président Ho Chi Minh lors de l'événement. Photo : VNA

Selon l’ambassadeur, cette cérémonie visait également à contribuer à renforcer la compréhension mutuelle et l’amitié entre les Vietnamiens et les Sud-Coréens autour des valeurs de paix, de coopération et de développement.



Le programme comprenait la projection d’un documentaire sous-titré en coréen retraçant le parcours révolutionnaire du leader vietnamien. Les délégués ont ensuite participé à une cérémonie d’offrande de fleurs et d’encens. L’un des temps forts de l’événement a été l’exposition de peintures, de photographies et de documents retraçant les grandes étapes de la vie de Hô Chi Minh. De nombreux visiteurs sud-coréens ont exprimé leur émotion face à la simplicité et à la stature historique du dirigeant vietnamien.



Lors de l’événement, Kwon Sung Taek, président de l’Association des échanges économiques et culturels République de Corée - Vietnam (KOVECA), a affirmé que les idées du Président Hô Chi Minh sur la paix, l’indépendance nationale, l’humanisme et les aspirations au développement avaient non seulement une grande importance pour le Vietnam, mais aussi une valeur universelle pour la communauté internationale.



De son côté, le professeur Park Yeon Kwan, responsable du département de langue vietnamienne de l’Université Hankuk des études étrangères, a indiqué que l’image du Président Hô Chi Minh, à la fois simple, proche du peuple, mais aussi pleine de sagesse et de courage, suscitait un intérêt particulier chez de nombreuses générations d’étudiants et de chercheurs sud-coréens spécialisés dans les études vietnamiennes. Il a appelé les jeunes générations des deux pays à continuer ensemble de consolider et de développer les relations d’amitié entre la République de Corée et le Vietnam, afin qu’elles deviennent toujours plus profondes et solides, conformément à l’aspiration à un monde de paix et de coopération que nourrissait toujours Hô Chi Minh.



À cette occasion, l’ambassade a honoré plusieurs personnes s’étant distinguées par l’application exemplaire des enseignements du Président Hô Chi Minh. Elle a également inauguré une exposition de peintures consacrée au Président Hô Chi Minh, contribuant ainsi à diffuser plus largement les hautes valeurs idéologiques et humanistes qu’il incarnait auprès de la communauté vietnamienne et des amis internationaux en République de Corée.-VNA/VI