La VNA lance une nouvelle publication intitulée « Technologie et Avenir »

À l’occasion du 136e anniversaire de la naissance du Président Ho Chi Minh (19 mai 1890 - 19 mai 2026) et de la Journée vietnamienne de la science, de la technologie et de l’innovation (18 mai), l’Agence vietnamienne d’information (VNA) a officiellement lancé, le matin du 18 mai à son siège à Hanoï, une nouvelle publication thématique intitulée « Technologie et Avenir ».



Cette publication d’information spécialisée est consacrée aux domaines de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique. Publiée chaque mois, elle vise à fournir des données et des analyses de référence au service du travail de direction du Parti et de la gestion de l’État.



Lors de la cérémonie de lancement, la directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang, a rappelé que le Président Ho Chi Minh avait toujours accordé une attention particulière au développement scientifique et technologique, qu’il considérait comme un moteur important de l’édification nationale. Aujourd’hui, la Résolution n°57-NQ/TW du Bureau politique sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique identifie ce secteur comme un pilier stratégique pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère de croissance.



Selon la directrice générale, des technologies telles que l’intelligence artificielle (IA), les mégadonnées, les semi-conducteurs, les technologies quantiques et l’économie numérique redéfinissent directement la compétitivité et la position de chaque nation. En tant qu’agence de presse nationale, la VNA doit anticiper les besoins en fournissant des informations stratégiques à forte valeur de référence, en adéquation avec les orientations définies lors du 14e Congrès national du Parti.



Vu Viet Trang a également salué les efforts du Département de l’information internationale de la VNA dans la réalisation de cette publication et l’a appelé à maintenir un contenu scientifique répondant aux besoins des décideurs politiques.



La publication « Technologie et Avenir » comprendra de trois à cinq chapitres répartis sur 40 pages. Elle proposera un panorama de l’actualité scientifique mondiale ainsi que des analyses approfondies sur les nouvelles tendances technologiques. Les contenus porteront notamment sur les stratégies de développement d’autres pays dans ce domaine, la gestion des infrastructures et des données, ainsi que la formation de ressources humaines qualifiées.



Une attention particulière sera également accordée aux questions de souveraineté, de sécurité et de risques liés aux technologies, notamment à l’IA, ainsi qu’aux politiques d’attraction des entreprises privées et à la concurrence entre les grandes puissances dans les technologies stratégiques...





La directrice générale de la VNA, Vu Viet Trang. Photo: VNA

Grâce à ces données, cette publication servira de référence aux autorités de niveau central et local, contribuant à renforcer la communication autour de la Résolution n°57-NQ/TW.



Le premier numéro de mai 2026 est consacré aux « Tendances de développement et d’application de l’IA dans le monde », avec trois volets : l’état actuel de l’IA, les défis liés à son application et ses perspectives futures.



La couverture en couleur intègre un code QR relié au portail de la VNA, qui permettra une connexion future à la page spéciale « Mouvement numérique », dont le lancement est prévu à l’occasion de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne, le 21 juin prochain. -VNA/VI