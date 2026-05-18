Coopération Vietnam – République de Corée pour un environnement numérique sain

Coupang.com, l'un des géants sud-coréens de la vente en ligne, coopère activement avec l'ambassade du Vietnam pour régler l'affaire. Photo: Capture d'écran

Dans un contexte de développement croissant des échanges entre les peuples et de la coopération culturelle entre le Vietnam et la République de Corée, la préservation et le respect des valeurs culturelles et historiques de chaque pays continuent de retenir une attention particulière de la part des communautés des deux nations.

Récemment, à la suite d’informations transmises par la communauté vietnamienne en République de Corée, l’ambassade du Vietnam dans ce pays a procédé à des vérifications et constaté que certaines plateformes de commerce électronique proposaient des produits liés à l’image du Vietnam comportant des contenus jugés inappropriés au regard des traditions culturelles, de l’histoire ainsi que de l’image du Vietnam et de son peuple.

Après réception de ces signalements, l’ambassade du Vietnam en République de Corée a engagé des échanges et tenu des séances de travail avec les entreprises gestionnaires des plateformes concernées afin de clarifier les faits et de demander une coordination dans le traitement du dossier. Dans un esprit de bonne volonté, de coopération et de respect mutuel, les entreprises sud-coréennes ont procédé à des vérifications approfondies et retiré rapidement de leurs plateformes de vente en ligne les produits considérés comme inadaptés.

Le règlement rapide de cette affaire met en évidence l’efficacité de la coopération entre la représentation vietnamienne, la communauté vietnamienne en République de Corée et les entreprises locales dans la protection des valeurs culturelles et de l’image nationale dans le cyberespace.

La communauté vietnamienne en République de Corée a notamment confirmé son rôle de passerelle importante dans les relations bilatérales en participant activement à la détection et au signalement des contenus concernés, tout en coopérant avec les autorités compétentes dans un esprit constructif et conforme à l’amitié entre les deux pays.

Du côté sud-coréen, les entreprises concernées, notamment coupang.com, ont également été saluées pour leur esprit de coopération, leur sens des responsabilités et leur attitude constructive dans le traitement de cette affaire. Cette situation est considérée comme un exemple positif illustrant l’attention croissante accordée par les entreprises transfrontalières à leur responsabilité sociale, aux facteurs culturels et au respect des communautés d’utilisateurs dans les pays partenaires.

Alors que l’environnement numérique connaît un développement rapide, le renforcement de la coordination entre les autorités compétentes, les entreprises exploitant des plateformes numériques et les communautés d’utilisateurs apparaît de plus en plus nécessaire afin de construire un cyberespace sain, respectueux des identités culturelles et contribuant au renforcement de l’amitié et de la compréhension mutuelle entre les peuples. -VNA/VI