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À Pékin, les étudiants vietnamiens perpétuent l’esprit sportif de l’Oncle Hô
Dans le cadre des célébrations du 136e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh (19 mai), l’Association des étudiants vietnamiens à Pékin a organisé avec succès son « Festival sportif de solidarité communautaire 2026 ».
Organisé à Pékin, l’événement a rassemblé des étudiants venus de plusieurs universités de Pékin et de Tianjin, dans une ambiance conviviale et fraternelle. Il a également témoigné de l’attachement des jeunes Vietnamiens vivant à l’étranger à la pratique sportive et aux activités communautaires.
Les compétitions, notamment de football et de tir à la corde, ont favorisé les échanges et renforcé la cohésion au sein de la communauté vietnamienne en Chine.
Do Van Thanh, président de l’association, a indiqué que cet événement avait pour objectif non seulement de promouvoir le sport, mais aussi de diffuser un esprit de responsabilité envers la Patrie. Il a exprimé le souhait que cette activité devienne un rendez-vous culturel annuel.
De son côté, Nguyen Duy Phong, conseiller de l’ambassade du Vietnam en Chine, a souligné que ce type d’activités contribuait à améliorer la condition physique, essentielle à la réussite des études, tout en renforçant les liens entre les générations d’étudiants vietnamiens et l’esprit communautaire au sein de la diaspora.
Nguyen Thi Kim Hoa, doctorante vietnamienne à Pékin, a estimé que ce rendez-vous était une occasion de rendre hommage à l’Oncle Hô, considéré comme un exemple de discipline physique. Selon elle, perpétuer ses enseignements est important afin que les jeunes puissent vivre utilement et contribuer à l’édification et à la défense du pays.
Cette édition 2026 a illustré le dynamisme, la créativité et l’esprit de solidarité des étudiants vietnamiens à Pékin. Au-delà de l’aspect sportif, le festival a contribué à renforcer une communauté vietnamienne en Chine toujours plus active, unie et attachée à ses racines nationales. -VNA/VI