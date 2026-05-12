11e Congrès national du FPV: La transformation numérique est incontournable

Délégués participant au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031. Photo : VNA

Les délégués au 11e Congrès national du Front de la Patrie du Vietnam (FPV) pour le mandat 2026-2031 ont souligné que l’application de l’intelligence artificielle (IA) et la transformation numérique constituent une étape incontournable pour le développement du pays dans les années à venir.



Mobiliser les ressources nationales pour une nouvelle ère



Le vénérable Thich Tâm Hai, membre du Conseil exécutif de la Sangha bouddhiste du Vietnam, directeur de son Bureau de l’information et de la communication à Hô Chi Minh-Ville et rédacteur en chef du journal "Giac Ngô", a souligné que la religion, et notamment le bouddhisme, fait partie intégrante de la nation et contribuera activement à la mobilisation des ressources nécessaires à la nouvelle ère de développement du pays.



Il a déclaré que l’application des technologies numériques à la gouvernance, à l’administration et à la connectivité, en particulier pour les grandes communautés comme le FPV est incontournable. Les organisations religieuses doivent participer à la transformation numérique pour rester connectées à la société. La Sangha bouddhiste du Vietnam a mis en œuvre la transformation numérique dans son administration depuis des années et continuera d’accélérer ce processus en phase avec le développement national, a-t-il noté.



Exprimant sa confiance dans les objectifs du congrès, le vénérable Thich Tâm Hai a déclaré que les programmes d’action du FPV insuffleront une nouvelle dynamique et mobiliseront les ressources nationales pour le développement et le bien-être public.



Nguyên Van Dung, président du Comité du FPV de la zone spéciale de Côn Dao à Hô Chi Minh-Ville, a exprimé l’espoir que le congrès concrétise l’esprit du 14e Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV), dans l’esprit de solidarité, de créativité et de détermination afin de stimuler le développement national.



Seule commune et arrondissement de Hô Chi Minh-Ville situé sur une île, Côn Dao a toujours fait preuve de solidarité entre les forces armées, les autorités locales et les habitants, a-t-il indiqué. Le Fonds "Pour la mer et les îles nationale, et la ligne de front de la Patrie" de la ville a renforcé la confiance des habitants malgré leur situation géographique isolée, a-t-il ajouté.



Concernant la transformation numérique, il a indiqué que la zone spéciale met en œuvre le programme "Alphabétisation numérique pour tous" au sein des différentes communautés, en ciblant dans un premier temps les responsables du FPV au niveau local. D’ici fin 2026, tous les responsables des FPV devraient avoir suivi ce programme.



Renforcer la confiance du public dans le FPV



Huynh Tân Dat, membre du 10e Comité central du FPV, président de l’Association des étudiants vietnamiens en Australie et l’un des plus jeunes délégués, a déclaré espérer recevoir des orientations du Parti, de l’État et du FPV pour les communautés vietnamiennes de l’étranger, en particulier les jeunes et les étudiants, afin de les aider à orienter leurs activités communautaires, leurs études et leurs recherches scientifiques vers des contributions concrètes au développement du Vietnam.



Selon le ministère australien de l’Immigration, environ 37.000 étudiants vietnamiens font leurs études en Australie, principalement en Nouvelle-Galles du Sud et dans l’État de Victoria.



L’Association des étudiants vietnamiens en Australie organise des activités de soutien aux étudiants à différentes étapes de leur parcours, notamment des conseils sur les études à l’étranger, une aide au logement, une orientation professionnelle et la promotion de la recherche scientifique.



Huynh Tân Dat a ajouté que l’association encourage également les étudiants à se concentrer sur leur réussite scolaire et à s’imprégner des valeurs positives du pays d’accueil afin de contribuer plus tard au développement du Vietnam. Elle a également mis en relation des organismes et des organisations vietnamiennes avec les étudiants par le biais de concours et d’initiatives d’innovation visant à relever les défis scientifiques et technologiques.



Il a proposé que le FPV établisse des canaux de communication réguliers avec les associations de jeunes et d’étudiants vietnamiens de l’étranger afin de leur fournir des orientations plus claires et des missions concrètes, garantissant ainsi que les activités de jeunesse produisent des résultats tangibles.



Kiêu My, membre du 10e Comité central du FPV et directeur de l’Institut des technologies d’intelligence artificielle et de la transformation numérique, a déclaré que le FPV avait réalisé des innovations positives, notamment grâce au développement de l’application "Mat trân" pour recueillir des informations et des commentaires du public. Selon lui, l’application de l’IA pour recueillir les opinions du public et suivre l’évolution du sentiment social est une piste prometteuse qui devrait être davantage explorée.



Afin d’attirer des experts et des intellectuels pour mettre en œuvre la résolution n°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale, il a suggéré que le FPV crée des groupes consultatifs d’experts, renforce ses actions de sensibilisation du public, développe des canaux de communication bidirectionnels et utilise l’IA pour répondre plus rapidement et plus précisément aux commentaires des citoyens.



Il a également exprimé de grandes attentes concernant le portail numérique du FPV, espérant que davantage de personnes, notamment les jeunes des zones urbaines et rurales, l’utiliseraient pour soumettre des commentaires et des opinions, renforçant ainsi la confiance du public dans le FPV et consolidant le bloc de grande union nationale. – VNA/VI