Vinh Anh Food fait entrer dans l'ère moderne l’industrie vietnamienne d’abattage et de transformation alimentaire

La société par actions de technologies alimentaires Vinh Anh (Vinh Anh Food) s’affirme en tant que première société d’abattage et de transformation des aliments au Nord. Lorsque les abattoirs artisanaux de petite envergure ont été populaires à Hanoï, Vinh Anh Food a construit une usine de transformation de viande aux méthodes industrielles.

L’homme d’affaires Dao Quang Vinh, directeur de Vinh Anh Food, lorsqu’il travaillait les premiers jours pour l’abattoir de la société des denrées alimentaires de Hanoï, était hanté par les chaînes d’abattage modernes de volatiles des pays européens vues au cinéma. Il était particulièrement impressionné par les méthodes de transformation de viande de porc mécanisées qui, selon lui, assurent une hygiène alimentaire optimale.

Comparant avec des abattoirs de Hanoï à cette époque dont les techniques d’abattage étaient périmées, il a décidé d'implanter des chaînes d’abattage et de production alimentaire modernes, assurant l'hygiène alimentaire sur le marché vietnamien.

Des chaînes d’abattage et de transformation de viande de porc bio, importées de France et de Chine. Photo d’archives de Vinh Anh Food

Retrait des poils de porc par un système automatique, ce qui ne nuit pas à la qualité de la viande. Photo d’archives de Vinh Anh Food

Des ouvriers en uniforme blanc, portant des gants et masques sanitaires opérant dans une chaîne d’abattage industrielle. Photo d’archives de Vinh Anh Food

Les produits majeurs sont la viande surgelée, les produits dérivés tels que saucisses, jambon, pâté. Photo d’archives de Vinh Anh Food

En 2012, la société par actions de technologies alimentaires Vinh Anh (Vinh Anh Food) était à peine fondée, une usine de transformation de viande bio, la plus importante du Nord, a été créée par Dao Quang Vinh. D’un coût d’investissement de plus de 80 milliards de dongs, elle dispose de chaînes d’abattage et de transformation de viande de porc bio, importées de France et de Chine, d’une capacité journalière de 600 à 1000 porcs.

La réputation de la marque commerciale Vinh Anh Food provient d’une chaîne de production standardisée, et l’élevage contribue pour une part importante à sa marque commerciale prestigieuse aux bons produits. Un bon élevage standardisé exige de bons animaux de reproduction, de la nourriture aux normes requises, un bon processus de vaccination…. Afin de garantir cela, Vinh Anh Food a créé sa propre ferme de porcs, et coopère avec le groupe néerlandais d’aliments pour animaux De Heus et de grandes fermes de porcs du Nord et du Centre pour avoir une offre stable en viande

Vinh Anh Food est fier d’être le premier à fonder une chaîne de production de viande de porc bio de qualité, permettant aux clients de connaître l’origine du produit et de rehausser la valeur de la viande de porc vietnamienne sur le marché international.

Des produits de Vinh Anh Food. Photo: Công Dat/VI

L’activité de Vinh Anh Food ne se limite qu’au commerce, la société fait de son mieux en participant aux programmes de stabilisation du prix de consommation de Hanoï et d’autres provinces, fait se relier des foyers d’élevage dans l’ensemble du pays, assure l’achat à long terme de la viande et de ses produits dérivés fournis par des éleveurs.

Pour ses efforts continus, Vinh Anh Food sert d’un modèle brillant à étudier et à répandre pour les sociétés engagées dans la production alimentaire bio, un modèle à visiter pour les élèves, étudiants et professionnels du secteur./.