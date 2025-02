Bio LAK : un voyage à la découverte des bienfaits des plantes vietnamiennes

Bio LAK, marque vietnamienne de cosmétiques naturels qui met en valeur la richesse de la biodiversité locale, a franchi une nouvelle étape en obtenant la première certification internationale sans OGM pour ses produits. Cette réalisation majeure a été couronnée par le prix de la durabilité décerné l'ambassade des Pays-Bas au Vietnam et l'association des entreprises néerlandaises lors du concours Ready to Export 2023-2024. Une reconnaissance prestigieuse de ses efforts continus en faveur de cosmétiques naturels et responsables.

De jardins de conservation de plantes indigènes…

Véritable sanctuaire de la biodiversité, les jardins de Bio LAK abritent une riche collection de plantes indigènes, cultivées selon des méthodes respectueuses de l'environnement. Ils utilisent des graines de soja DT 96 pour améliorer le sol; de l'arachis pintoï pour gérer l'enherbement, ainsi que du lombricompost (vermicompost), du fumier de vache…comme engrais tout en évitant strictement l'utilisation de produits chimiques. Les jardins sont équipés également de systèmes d'irrigation automatisés.

Les jardins de conservation de Bio LAK, répartis à travers le Vietnam (Quốc Oai, Hanoi, Hòa Bình et les Hauts Plateaux du Centre), sont de véritables sanctuaires dédiés à la préservation des espèces végétales indigènes. Ils abritent une collection unique de plantes, soigneusement sélectionnées et collectées dans toutes les régions du pays. Photo : Archives de Bio LAK

Lancé en 2016, le projet des jardins de conservation de plantes indigènes du Bio LAK a mis l’accent sur la recherche d’anciennes espèces végétales vietnamiennes. Pendant des années, l'équipe a parcouru le pays pour en rechercher et en collecter. Malgré de nombreuses difficultés, leur passion pour la préservation du patrimoine végétal du Vietnam a transformé le rêve d'un jardin de conservation florissant en réalité. Le jardin de conservation Bio LAK abrite désormais des plantes indigènes aux parfums uniques, comme la périlla, la goyave, le cỏ mật (Eriochloa procera), une plante modeste qui dégage un léger parfum lorsqu'elle est séchée.

Après avoir obtenu des succès initiaux en matière de conservation, Bio LAK a réorienté ses efforts vers la maximisation de l'application des plantes vietnamiennes dans la vie quotidienne. Le Vietnam regorge de plantes précieuses, notamment des espèces aux propriétés médicinales répertoriées parmi les plus rares au monde. L'équipe du Bio LAK trouve des moyens pour rapprocher ces ressources indigènes diverses et abondantes de la vie humaine.

Ce jardin, véritable trésor botanique, abrite une multitude de plantes aux vertus reconnues, telles que la périlla, le thé aux fleurs rouges, le thé vert, l'arbre aux perles, le Gardenia jasminoides, le Sphagneticola calendulacea, l’Hibiscus rosa-sinensis et la figue. Ces trésors de la nature sont soigneusement récoltés pour élaborer des soins de la peau d'une pureté inégalée.

… à la première marque de cosmétiques sans OGM au Vietnam

Destiné aux consommateurs qui préfèrent des produits de soins corporels naturels et respectueux de l’environnement, Bio LAK fabrique des produits à partir de plantes indigènes et d'espèces traditionnelles. La marque aspire à mettre en valeur la flore vietnamienne dans des produits de beauté certifiés au niveau international.

Suite à des recherches approfondies en partenariat avec des experts, Bio LAK a élaboré des gammes de soins alliant tradition et modernité, mettant en valeur les trésors de la flore vietnamienne.

En adhérant au principe de "suffisamment sûr pour être consommé", Bio LAK s'engage à offrir des produits sains et sécurisés. Ses certifications nationales et internationales, notamment celles délivrées par l'Institut de l'environnement agricole de Hanoi, attestent de la qualité des ingrédients et des procédés de production.

Bio LAK se base sur l'idée que chaque plante a des propriétés uniques et bénéfiques pour la peau. Ils sélectionnent avec soin les plantes indigènes du Vietnam, les cultivent de manière responsable et les utilisent pour créer des produits de beauté naturels et efficaces. Bio LAK propose une large gamme de produits pour le visage et le corps, tels que des nettoyants, des sérums, des crèmes hydratantes, des huiles et des baumes. Leurs produits sont souvent adaptés à différents types de peau et à des problèmes spécifiques.

Après une évaluation rigoureuse des matières premières jusqu’aux processus de production, les premiers produits de Bio LAK, tels que l’eau florale de Gardenia Jasminoides Ellis, l’eau florale de Michelia; la poudre de périlla, de curcuma blanc et le bain de bouche aux herbes,... ont reçu la certification sans OGM. Bio LAK est fière d'être la première marque de cosmétiques vietnamienne à obtenir la certification sans OGM, témoignant d'un contrôle rigoureux de la production de Bio LAK, de l’approvisionnement aux produits finis.

Les baumes à lèvres Bio LAK sont fabriqués à partir d'huiles de graines de sachi, de camélia, de beurre de cacao... Photo : Archives du Bio LAK

Pour Bio LAK, le développement durable englobe l’ensemble du parcours, de la préservation des variétés florales indigènes à l’élaboration de formules de ses produits.