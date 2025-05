Muc Dông : Première marque vietnamienne de lait biologique certifiée JAS

07/05/2025

Avec l'ambition d'offrir aux consommateurs des produits laitiers frais, purs et sûrs, la société par actions du lait Muc Dông est devenue, en 2023, la première marque de lait biologique au Vietnam à obtenir la certification japonaise JAS (Japanese Agricultural Standards), attestant de sa position de pionnière dans l'élevage et la transformation du lait frais pasteurisé au Vietnam.

Ferme laitière de la société par actions du lait Muc Dông .

Animée par la passion d'apporter une nutrition optimale aux Vietnamiens, Nguyên Thi Thinh a fondé la société par actions du lait Muc Dông en 2015. Depuis, elle et son équipe s'efforcent de rechercher et de développer des produits laitiers frais, savoureux, nutritifs, sûrs, adaptés aux goûts locaux et répondant aux besoins de tous les âges.

Le lait Muc Dông provient de vaches laitières élevées selon des méthodes 100 % biologiques dans les pâturages verdoyants de la province de Hòa Bình. Exemptes d’aliments génétiquement modifiés, d’hormones de croissance et d’antibiotiques, les vaches profitent d’une vie proche de la nature, dans un environnement d’air frais et d’eau pure. Ce mode d'élevage permet au lait Muc Dông de garantir une source de nutrition pure et la sécurité sanitaire pour les consommateurs.

En 2024, la société par actions du lait Muc Dông exploite deux fermes laitières situées dans le district de Lac Thuy, province de Hòa Bình.

Pour Muc Dông, l'élevage laitier ne se limite pas à la production de lait ; c'est une démarche de dévouement et d'attention à chaque étape du soin apporté aux vaches. Chaque animal est soigné et choyé comme un membre de la famille, avec une alimentation composée à plus de 90% d'aliments verts biologiques provenant de la ferme elle-même, et un espace de vie sain et une liberté de mouvement garantis.

La santé du troupeau est une priorité absolue. Outre l'utilisation d'herbes médicinales locales telles que le pissenlit, le polyscias fruticosa et le sophora pour la prévention et le traitement des maladies, Muc Dông applique des procédures strictes d'isolement et de conversion lorsque l'usage d'antibiotiques est nécessaire. De plus, les vaches laitières bénéficient d’un repos complet pendant leur gestation afin d'assurer leur bien-être optimal.

Les produits laitiers Muc Dông sont certifiés JAS Organic.

Au-delà du soin animal, Muc Dông a mis en place un processus de production fermé et transparent, respectant rigoureusement les normes biologiques pour offrir une tranquillité d'esprit totale aux consommateurs.

Dans le but de proposer des produits laitiers de la plus haute qualité, Muc Dông innove constamment en développant diverses gammes, incluant le lait frais, le yaourt et d'autres produits dérivés. Les yaourts Muc Dông sont élaborés à partir de lait frais pur, fermenté naturellement et sans ajout de conservateurs, garantissant hygiène, sécurité alimentaire, une saveur fraîche et naturelle, ainsi qu'une source riche en probiotiques bénéfiques pour la digestion et le renforcement immunitaire.

Gamme de produits de la société par actions du lait Muc Dông.

Muc Dông s'engage à respecter les « 5 NON » : pas d'aliments industriels (remplacés par des aliments naturels et biologiques), pas d’aliments génétiquement modifiés (pour minimiser les risques pour la santé et l’environnement), pas de stimulants de la production laitière (pour une qualité de lait sûre), et aucun conservateur (pour préserver la saveur naturelle du produit).

Grâce à cet engagement, les produits laitiers Muc Dông ont obtenu la certification biologiques JAS Organic, l'une des plus prestigieuses et des plus rigoureuses au monde.

Pour Muc Dông, la production biologique n’est pas seulement un gage de qualité, mais aussi une responsabilité envers l’environnement et la société. « Nous croyons que choisir des produits biologiques est non seulement bénéfique pour la santé, mais contribue également à la protection de notre planète, en favorisant un mode de vie sain », a déclaré Madame Thinh./.