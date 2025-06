HANUTI, la marque de graines indigènes aux normes internationales

23/06/2025

En tant que pionnière dans la fourniture de graines indigènes biologiques certifiées internationalement, la Société par actions HANUTI ambitionne de devenir un acteur central de l'écosystème agricole bio vietnamien. Animée par une philosophie de développement durable en harmonie avec la nature, HANUTI souhaite offrir santé et bien-être aux consommateurs, tout en s'affirmant comme un symbole de confiance dans l'industrie alimentaire biologique.

HANUTI privilégie des zones de culture appliquant des méthodes agricoles traditionnelles, avec une utilisation minimale, voire nulle, de pesticides et d'engrais chimiques.

Une graine, une histoire : les “perles” sur la roche

Au cœur des vallées calcaires de Luc Khu et Ha Quang, sur des terres entaillées de rochers, de minuscules graines indigènes s’épanouissent dans la rosée nocturne, poussant à même les pierres. Bien que petites, ces graines sont toujours dodues et rondes, telles des « perles dans la roche ». Selon Lai Ngoc Thanh, directeur de HANUTI, ces graines ne sont pas seulement riches en nutriments, elles nourrissent aussi l'âme. Chacune incarne la cristallisation des valeurs indigènes, de la nature et de l'amour de ceux qui les cultivent.

Lai Ngoc Thanh explique : « J’ai toujours aspiré à bâtir un écosystème agricole durable, en harmonie avec la nature, et à faire connaître les produits agricoles vietnamiens sur la scène internationale. » Conscient des défis rencontrés par les agriculteurs dans les zones rurales et isolées, il a rapidement compris que la valorisation des produits agricoles vietnamiens de haute qualité était un processus complexe, en grande partie à cause d’un manque de connaissance des marchés.

Lai Ngọc Thanh vérifie le processus de production à l'usine.

Une stratégie intégrée pour valoriser les produits locaux

HANUTI mise ainsi sur une approche intégrée, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur : de la production à la transformation, jusqu’à la distribution directe aux consommateurs — notamment pour des produits comme haricots, arachides et fruits.

Pour répondre à la demande croissante des consommateurs et garantir que ses produits respectent les standards de distribution des circuits reconnus, HANUTI s'investit activement dans la création de zones de production certifiées selon les normes biologiques internationales. Le développement de filières durables de matières premières constitue ainsi une priorité stratégique pour l'entreprise.

Selon Pham Thi Bích Thuy, cofondatrice et directrice commerciale de HANUTI, la société a mené des enquêtes approfondies et établi des partenariats solides avec les minorités ethniques des provinces montagneuses du Nord. Ces communautés, expertes dans les méthodes agricoles traditionnelles, limitent naturellement l'usage de pesticides et d'engrais chimiques.

Les graines HANUTI sont certifiées biologiques au niveau international.

Pour instaurer une relation de confiance durable, HANUTI a mis en place plusieurs politiques de soutien : fourniture partielle de semences, transfert de technologies agricoles, et engagement à acheter l’intégralité des récoltes. L’entreprise a également établi des contrats tripartites entre HANUTI, les producteurs locaux et les autorités communautaires, garantissant un prix d’achat stable. Ainsi, lorsque les prix du marché baissent, HANUTI achète au prix minimum convenu ; lorsqu’ils augmentent, elle applique le prix du marché.

Les dirigeants de HANUTI lors d'un événement de la société.

Les produits HANUTI sont actuellement distribués dans des magasins d'alimentation biologique réputés .

Un réseau certifié, enraciné dans les terroirs vietnamiens

Grâce à cette approche, HANUTI a constitué un réseau solide de partenaires dans de nombreuses régions, notamment les zones de production de noix indigènes à Cao Bằng ; les plantations de mûriers à Quang Ninh et Thai Binh ; la région d’abricotiers à Bac Kan ; les champs de pruniers à Son La ; les zones d’élevage de pancovier à Ha Nam. Malgré leurs spécificités régionales, toutes ces zones ont obtenu des certifications biologiques internationales reconnues : USDA (États-Unis), UE (Union européenne) et JAS (Japon).

Quelques produits typiques de HANUTI.

Guidée par la conviction profonde de la valeur irremplaçable des aliments locaux — intrinsèquement liés à l’histoire, à la saisonnalité et à la terre — HANUTI s’engage à promouvoir l’excellence des produits agricoles vietnamiens selon les standards internationaux, afin de faire rayonner ces richesses sur les marchés mondiaux./.

Texte: Thao Vy - Photos: Archives de Hanuti - Traduction: Hà Vu