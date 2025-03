Vinacoco : la gelée de noix de coco vietnamienne qui conquiert le monde

24/03/2025

Plus qu’un simple dessert, la gelée de noix de coco Vinacoco de la société par actions GC Food est une histoire inspirante sur la créativité et les aspirations du peuple vietnamien.

Les cocoteraies de Ben Tre fournissent la matière première pour la production des gelées de noix de coco de Vinacoco. Photo : Archives de Vinacoco

Lorsqu'on parle de noix de coco, beaucoup de gens pensent à sa pulpe, un ingrédient populaire dans la transformation des aliments, mais peu comprennent que l'eau de coco contient également une riche réserve de nutriments (potassium, calcium, magnésium et acides aminés) qui sont tous bénéfiques pour la santé. Cependant, cette ressource précieuse est souvent gaspillée, ce qui inquiète Nguyen Van Thu, président du conseil d'administration de la société par actions GC Food. Il a alors eu une idée audacieuse : transformer l'eau de coco en gelée. Ce produit permet non seulement de créer de la valeur ajoutée à la noix de coco, mais aussi de contribuer au développement de l'économie rurale.

La fabrication de la gelée de noix de coco respecte toujours des normes strictes de sécurité alimentaire. Photo : Thông Hai/VI

En 2015, GC Food a commencé la construction de l'usine de gelée de noix de coco Vinacoco, équipée de technologies de pointe, dans la province de Dong Nai. Pour garantir des sources de matières premières durables, Vinacoco a également coopéré avec des centaines de ménages producteurs à Ben Tre, créant ainsi une chaîne d'approvisionnement de la ferme à l'usine. Ben Tre, surnommée « les trois îles de noix de coco vertes », compte plus de 72 000 hectares de cocotiers, soit 42 % des cocoteraies du pays.

Pour répondre à la forte demande de production et garantir une qualité élevée, Vinacoco a investi dans un système de machines standard, comprenant des équipements importés d'Europe ainsi que des machines fabriquées en interne pour créer des produits de gelée de noix de coco uniques. Vinacoco a ainsi développé une chaîne de production fermée en 17 étapes. Chaque étape est strictement contrôlée afin de créer chaque gelée avec une saveur naturelle, tout en respectant les normes de sécurité et d'hygiène alimentaires. La société a obtenu des certifications prestigieuses telles que FSSC 22000, Halal, etc.

Vinacoco est la plus grande usine de gelée de noix de coco au Vietnam avec une capacité de production allant jusqu'à 15 000 tonnes par an. Photo: Thông Hai/VI

À ce jour, Vinacoco est la plus grande usine de gelée de noix de coco au Vietnam, avec une capacité de production allant jusqu'à 15 000 tonnes par an. De plus, Vinacoco est le seul fabricant à fournir actuellement de la gelée de noix de coco sous des tailles spéciales (3x3x3 mm ou 4x4x4 mm) adaptées aux différentes exigences de l'industrie des boissons.

La gelée de noix de coco Vinacoco peut être utilisée comme dessert naturel. De plus, elle peut être combinée avec des fruits frais, du yaourt non sucré ou du jus pur. Cette combinaison permet de compléter les vitamines, d'équilibrer la nutrition, de fournir des fibres naturelles, de faciliter la digestion et de rafraîchir le corps. La gelée de noix de coco est de plus en plus populaire auprès des consommateurs intéressés par un mode de vie sain, privilégiant les aliments faibles en sucre, sans conservateurs et d’origine naturelle. C'est pourquoi la gelée de noix de coco Vinacoco est bien appréciée sur les marchés exigeants tels que le Japon, la Corée et l'Europe.

La gelée de noix de coco Vinacoco est bien appréciée sur les marchés exigeants tels que le Japon, la Corée et l'Europe. Photo : Thông Hai/VI