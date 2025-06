L’essence du thé Viêt Tu

16/06/2025

Présente lors de l’Exposition Chine-ASEAN 2024 (CAEXPO 2024) et du 21ᵉ Sommet des affaires et des investissements Chine-ASEAN (CABIS), la marque Viêt Tu a été chaleureusement saluée par ses partenaires et amis internationaux.

Zone de culture biologique de Viêt Tu d’une superficie de 15 hectares dans le district de Hai Hà, province de Quang Ninh.

Fondée en 2021 par Hà Ngoc Quynh, une artisane du thé exceptionnelle âgée de plus de 70 ans et passionnée d’agriculture, Viêt Tu s’inscrit dans une démarche d’excellence en matière de production de thé biologique. Forte de plus de 30 ans d’expérience dans la culture du thé et la création d’une coopérative, Quynh a introduit la variété Ngoc Thuy, originaire de Taïwan, dans la commune de Duong Hòa, district de Ha Long, province de Quang Ninh. Parallèlement, elle a fondé la société par actions Thuân Quynh.

Vue panoramique sur la terre de thé Hai Hà.

Partant d’un modèle familial traditionnel avec une production modeste, elle a investi dans une culture à grande échelle, en appliquant un processus strict allant du champ à l’emballage, garantissant des produits d’une qualité exceptionnelle. Les plantations de thé de Quảng Ninh ont ainsi donné naissance à une saveur rare. Le produit emblématique de la marque, Trà My Nhân Duong Hòa, symbolise cette réussite. Conçu en collaboration avec l’artisan taïwanais Chuang Cheng Lang (fort de plus de 40 ans d’expérience), ce thé est élaboré à partir de bourgeons et de deux feuilles, dont la sécheresse révèle de longues feuilles colorées, évoquant la forme élégante d’ailes de grue. Son infusion exhale un parfum délicieusement sucré de magnolia.

La délicate essence du thé vert Viêt Tu, subtilement infusée d'un parfum floral, offre une saveur unique.

Le succès de ce premier thé, largement apprécié, a renforcé la conviction de Quynh quant à la valeur du thé vietnamien. Son amour pour les théiers et son respect pour leur rôle dans la vie contemporaine l’ont conduite à élargir ses plantations et sa capacité de production. Au fil du temps, l’entreprise a évolué : en 2022, elle a ouvert une salle d’exposition à Hanoï, puis, en 2023, a lancé de nouvelles gammes, telles que le thé noir au miel, le thé Oolong au miel, et le thé vert Oolong au lotus du lac de l’Ouest. En 2024, Viêt Tu a poursuivi l’agrandissement de ses chaînes de production à Hanoï, affirmant ainsi sa position de premier producteur de thé biologique au Vietnam, avec une démarche intégrée, du terroir à la tasse.